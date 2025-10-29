A büntetés valójában nagyon káros – és generációk óta átadjuk gyermekeinknek
A büntetés valójában nagyon káros – és generációk óta átadjuk gyermekeinknek

Farkas Izabella
Írta 2025.10.29.

A gyereknevelés során sok tévhit kering, melyek generációról generációra öröklődnek. Ezek közül az egyik legelterjedtebb az az elképzelés, hogy a szigor és a büntetés a leghatékonyabb módszer a gyermekek nevelésére. A valóság azonban nem lehetne távolabb ettől.

A szigor és büntetés hosszú távú hatásai

Jól ismert pszichológusok között, mint például Dr. Alice Miller, gyakran felmerül, hogy a szigorú nevelési módszerek mennyire károsak lehetnek a gyermekek pszichológiai fejlődésére. Dr. Miller szerint a büntetés alapú nevelés hosszú távú érzelmi sérüléseket okozhat, és olyan belső feszültségekhez vezethet, amelyek később önértékelési zavarokat eredményezhetnek.

Egy másik híres pszichológus, Dr. Dan Siegel azt állítja, hogy a szigorú fegyelmezési módszerek helyett sokkal inkább az empátia és a megértés kerüljön előtérbe.

Siegel hangsúlyozza, hogy a gyermek érzelmi világának, tapasztalatainak megértése elősegíti a bizalom kialakulását, ami a gyermek fejlődésének alapköve.

