A büntetés valójában nagyon káros – és generációk óta átadjuk gyermekeinknek

A gyereknevelés során sok tévhit kering, melyek generációról generációra öröklődnek. Ezek közül az egyik legelterjedtebb az az elképzelés, hogy a szigor és a büntetés a leghatékonyabb módszer a gyermekek nevelésére. A valóság azonban nem lehetne távolabb ettől.
A szigor és büntetés hosszú távú hatásai
Jól ismert pszichológusok között, mint például Dr. Alice Miller, gyakran felmerül, hogy a szigorú nevelési módszerek mennyire károsak lehetnek a gyermekek pszichológiai fejlődésére. Dr. Miller szerint a büntetés alapú nevelés hosszú távú érzelmi sérüléseket okozhat, és olyan belső feszültségekhez vezethet, amelyek később önértékelési zavarokat eredményezhetnek.
Siegel hangsúlyozza, hogy a gyermek érzelmi világának, tapasztalatainak megértése elősegíti a bizalom kialakulását, ami a gyermek fejlődésének alapköve.