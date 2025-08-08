Ennek a generációnak sokkal nagyobb az esélye a rákra egy új tanulmány szerint

Schuster Borka
Írta 2025.08.08.

Egy új tanulmány szerint az X generáció tagjai körében magasabb lehet bizonyos rákos megbetegedések aránya, mint a szüleiknél.

A JAMA Network Open című szaklapban júniusban megjelent tanulmány statisztikai modellek segítségével jósolta meg, hogy az X generáció – az 1965 és 1980 között született emberek – körében milyen gyakoriak lehetnek a rákos megbetegedések, amint elérik a 60-as éveiket.

A tanulmány szerint a néma generációhoz és a baby boomer szülőkhöz (beleértve az 1936 és 1960 között születetteket) képest az X generációban általában magasabb rákos megbetegedések előfordulása várható. Fontos megjegyezni, hogy a tanulmány eredményei csak a jelenlegi tendenciák alapján előrejelző jellegűek, nem pedig kőbe vésettek.

Egy leíró tanulmányban próbáltuk meghatározni, hogy hol emelkednek váratlanul az arányok” – mondta a tanulmány szerzője, dr. Philip Rosenberg rákepidemiológiai és genetikai biostatisztikus. Az eredmények azt jelzik, hogy valamilyen változás nélkül „a rák előfordulása az Egyesült Államokban még évtizedekig elfogadhatatlanul magas maradhat” – írták a tanulmány szerzői.

