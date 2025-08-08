„Csak felcsapta a lábait és nézett” – Milyen furcsa fétisbe mentél bele, mert szerelmes voltál?

Az exem szerette ha ujjal kényeztetem az ánuszát. Ez még nem lett volna különösebben furcsa, de ő ezt az „igényét” úgy jelezte, hogy deréktól lefelé levetkőzött, leült és felemelte a lábait. És olyankor mindent el kellett dobnom és csinálnom kellett neki. Akkor is, ha éppen takarítottam vagy telefonáltam. Nem szólt semmit, csak felcsapta a lábait és nézett. Úgy szeretett elaludni, hogy az ujjaim a fenekében voltak. Végül szakítottam vele, mert egyre többet dolgoztam otthonról és attól tartottam, hogy egyszer egy Zoom meeting közben is képes megcsinálni ezt a háttérben.



