„Csak felcsapta a lábait és nézett” – Milyen furcsa fétisbe mentél bele, mert szerelmes voltál?

„Csak felcsapta a lábait és nézett” – Milyen furcsa fétisbe mentél bele, mert szerelmes voltál?

Címlap / Szerelem / Szex / „Csak felcsapta a lábait és nézett” – Milyen furcsa fétisbe mentél bele, mert szerelmes voltál?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.08.

﻿A szerelem sötét verem, bizony még a hálószobában is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/10 Lábat fel!

Lábat fel!
Az exem szerette ha ujjal kényeztetem az ánuszát. Ez még nem lett volna különösebben furcsa, de ő ezt az „igényét” úgy jelezte, hogy deréktól lefelé levetkőzött, leült és felemelte a lábait. És olyankor mindent el kellett dobnom és csinálnom kellett neki. Akkor is, ha éppen takarítottam vagy telefonáltam. Nem szólt semmit, csak felcsapta a lábait és nézett. Úgy szeretett elaludni, hogy az ujjaim a fenekében voltak. Végül szakítottam vele, mert egyre többet dolgoztam otthonról és attól tartottam, hogy egyszer egy Zoom meeting közben is képes megcsinálni ezt a háttérben.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK