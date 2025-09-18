Krokodilürülék mint fogamzásgátló? 8 veszélyes szer, amit régen gyógymódként használtak

Míg napjainkban a modern orvostudomány és gyógyszertárak állnak rendelkezésünkre szinte minden egészségügyi probléma megoldására, az emberek régen kénytelenek voltak kreatívabb megoldásokat keresni. Számos olyan szokatlan dologra is rábukkantak, amiket ma már nevetségesnek vagy akár meghökkentőnek találunk, de akkoriban komoly gyógymódként léteztek. Nézzük meg, melyek ezek a különleges vagy éppen bizarr kezelések, amelyek a történelem különböző korszakaiban népszerűek voltak.

Állati széklet és betegségek kezelése

Az ókori Egyiptomban különösen előszeretettel alkalmaztak különféle állati székleteket egészségügyi problémák megoldására. Főként a krokodilürülék volt népszerű, amelyet fogamzásgátló szerként is használtak. Elképzelésük szerint az állati ürülék savas kémhatása megvédte a szervezetet a nem kívánt terhességtől.

A rómaiak sem maradtak le ebben a tekintetben: ők például a galamb ürülékére esküdtek, mint a különféle sebek és sérülések gyógyításának egyik titkos összetevőjére. Bár ezek a módszerek ma már inkább nevetségesnek tűnnek, akkoriban teljesen elfogadottak voltak.

