Krokodilürülék mint fogamzásgátló? 8 veszélyes szer, amit régen gyógymódként használtak

Állati széklet és betegségek kezelése
Az ókori Egyiptomban különösen előszeretettel alkalmaztak különféle állati székleteket egészségügyi problémák megoldására. Főként a krokodilürülék volt népszerű, amelyet fogamzásgátló szerként is használtak. Elképzelésük szerint az állati ürülék savas kémhatása megvédte a szervezetet a nem kívánt terhességtől.
A rómaiak sem maradtak le ebben a tekintetben: ők például a galamb ürülékére esküdtek, mint a különféle sebek és sérülések gyógyításának egyik titkos összetevőjére. Bár ezek a módszerek ma már inkább nevetségesnek tűnnek, akkoriban teljesen elfogadottak voltak.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/8Következő»