Furcsa, de a nyári filmek és a saláták töltenek fel szeptemberre

Sokan augusztus végén már szinte gyászolni kezdik a nyarat – én viszont ilyenkor kapcsolok rá igazán. Az elmúlt években kialakítottam egy furcsa, de nekem nagyon is működő rituálét: amikor mások már a naptárra és a sötétedésre panaszkodnak, én előveszem a kedvenc nyári filmjeimet, és új salátareceptekkel kísérletezem. Ezek a talán elsőre szokatlannak tűnő szövetségeseim segítenek, hogy ne sodródjak bele a szezonális lehangoltságba.

Nosztalgiázni és motivációt gyűjteni is beváltak a nyári filmek

Számomra valami különös erő van abban, amikor szeptemberben újranézek egy nyári történetet, ami már rég belopta magát a szívembe – legyen az a Mamma Mia, a Szólíts a neveden vagy ha egy igazán könnyed alkotásra vágyok, a Kellékfeleség.

Ezek a filmek nemcsak a nyár hangulatát idézik vissza, hanem emlékeztetnek arra is, hogy mennyi öröm, szabadság és spontaneitás férhet bele az életbe. Nem menekülésként nézem őket, hanem inspirációként: eszembe juttatják, hogyan őrizhetnék meg valamit a nyárból, még akkor is, ha már egy vastag pulcsit vagy kabátot kell venni reggel.

Sokszor a nyári filmek indítanak el bennem új ötleteket – egy új hobbi kipróbálására, egy utazási célpontra, vagy egyszerűen csak arra, hogy jobban odafigyeljek azokra a dolgokra, amik feltöltenek. A nyári filmek sok esetben emlékeztethetnek arra, hogy az élet lehet játékos, színes és szenvedélyes, bármilyen hónapot is írunk. Olyan, mintha egy kis nyarat csempésznék a borongós szeptemberbe, és ez segít átlendülni a hűvösebb, sűrűbb napokon.

