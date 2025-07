7 könnyű frizura kislányoknak – még babahajból is!

Vannak események, amikre érthető módon szeretnénk, ha a kislányunk a lehető legcsinosabb lenne: ilyen például egy esküvő, egy születésnap vagy egy fotózás, de vannak, akik a hétköznapokban is szívesen készítenek bűbájos frizurát a kicsiknek. Amíg a gyerkőc is benne van, addig ebből remek anya-lánya program lehet.



Csak arra figyelj, hogy mindig megfelelő méretű csatokat és hajgumit használj, valamint ne készíts olyan szoros copfokat, amik kényelmetlenek lennének az érzékeny kis fejbőrnek. És készülj fel lelkiekben, hogy megtörténhet, hogy a pici 10 perc után összeborzolja, vagy egy fejen állással tönkreteszi a gondosan megkomponált frizurát. Elvégre ez a kor a játékról és a felfedezésről szól, és erre néha be kell áldozni a jólfésültséget is.