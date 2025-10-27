„A barátnőm 1 órára sem tudja a férjével hagyni a gyerekét” – Friss anyukák, hagyjátok kibontakozni a férjeteket a babával!
iStock

„A barátnőm 1 órára sem tudja a férjével hagyni a gyerekét” – Friss anyukák, hagyjátok kibontakozni a férjeteket a babával!

Szőke Angéla
Írta 2025.10.27.

A baba érkezésekor sok nő követi el azt a hibát, hogy mindent ő csinál és férjének egyáltalán nem hagy teret. Nézzük, mi történik, ha apuka is kiveszi a részét a munkából.

Tanulva a leckéből

A férjem az első gyereknél semmit nem segített. Hazajött munkából, közölte, hogy fáradt, illetve hétvégenként is eljárt a haverjaival, mert járt neki a kikapcsolódás. Aztán láttam, hogy a barátnőm férje hogy áll az ő babájukhoz: amint hazaért, repült a gyerekhez, babusgatta, mindig ő fürdette. A második babánknál közöltem a férjemmel, hogy a gyerek ezúttal közös munka, mivel kezdett beindulni az online vállalkozásom, tehát én is dolgoztam minden nap. Először mindenben béna volt, de hamar belejött és bánom, hogy az első gyereknél nem voltam erélyesebb. 

