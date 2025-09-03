Forró vagy hideg vízzel jobb felmosni? Ezt mondják a profik

A padlón elképesztően sok kosz gyűlik össze: a cipőtalpak, a házi kedvencek tappancsai, morzsák, por, zsírfoltok és kiömlött italok mind nyomot hagynak rajta napi szinten. Nem csoda, hogy gyakran előkerül a felmosó - különösen a hidegebb évszakokban. De gondoltál már arra, hogy a víz hőfoka sem mindegy? Nem mindig a forró a legjobb, és a hideg sem csak „vészmegoldás”. Lássuk, mikor melyiket érdemes választani!

Mikor moss fel hideg vagy langyos vízzel?

Sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hideg víz nem tisztít rendesen – pedig ez nem igaz. Bizonyos padlótípusok kifejezetten hálásak érte, ha nem forrázzuk őket. A laminált, a vinyl és a fa burkolatok például megsérülhetnek vagy elvetemedhetnek a túlzott meleg miatt. Ezért ezekhez inkább langyos vagy hideg vizet használj, főleg, ha pH-semleges tisztítószerrel kombinálod.

A hideg víz másik előnye, hogy nem hagy foltokat vagy csíkokat maga után, ami különösen jól jön fényes felületeknél. Emellett nyári hőségben igazi felüdülés, amikor a hideg vízzel felfrissíted a padlót – és közben téged is kicsit lehűt a takarítás.

