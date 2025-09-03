Forró vagy hideg vízzel jobb felmosni? Ezt mondják a profik

Mikor moss fel hideg vagy langyos vízzel?
Sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hideg víz nem tisztít rendesen – pedig ez nem igaz. Bizonyos padlótípusok kifejezetten hálásak érte, ha nem forrázzuk őket. A laminált, a vinyl és a fa burkolatok például megsérülhetnek vagy elvetemedhetnek a túlzott meleg miatt. Ezért ezekhez inkább langyos vagy hideg vizet használj, főleg, ha pH-semleges tisztítószerrel kombinálod.
A hideg víz másik előnye, hogy nem hagy foltokat vagy csíkokat maga után, ami különösen jól jön fényes felületeknél. Emellett nyári hőségben igazi felüdülés, amikor a hideg vízzel felfrissíted a padlót – és közben téged is kicsit lehűt a takarítás.
