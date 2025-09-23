A vörös hajúak télen is képesek D-vitamint termelni. 10 meglepő tény a vörösekről

Sokan nem is sejtik, de a világ lakosságának mindössze körülbelül 1-2 százaléka lehet büszke a természetes vörös hajszínére. Ezen ritka hajszín rejtett kincseket és meglepő információkat hordoz magában, melyekről talán még sosem hallottál.

1. Mindkét szülő génjeiben kell legyen „vörös hajú gén”

A vörös haj kialakulása mögött a különleges MC1R nevű gén áll, amely recesszíven öröklődik. Ez azt jelenti, hogy mindkét szülő részéről szükséges ez az öröklött tulajdonság ahhoz, hogy a gyermekük is vörös hajjal szülessen. Ez a ritka genetikai kombináció teszi ilyen különlegessé és egyedivé a vörös hajszínt.

Nagyszerűen szemlélteti ez a genetika kiszámíthatatlanságát: előfordulhat, hogy generációkon át nem jelenik meg a családban a vörös haj, majd váratlanul ismét előkerül. Így tehát sokszor egyes családtagok is meglepődhetnek, amikor vörös hajú gyermek születik a családban.

