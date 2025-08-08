Miért érzed úgy, hogy minden férfival flörtölnöd kell?

A flört nem mindig azt jelenti, amit gondolsz
A flört valójában nem csak a randizásról szól. Egy apró mosoly, könnyed ugratás vagy egy kedves bók sokszor inkább a társas kapcsolatok építésének az eszköze, mint a romantikus közeledésé.
Képzeld el, hogy egy irodai kávészünetben viccelődsz a kollégáddal. Nem akarod elcsábítani, egyszerűen csak élvezed a jó hangulatot – ez is flört.
Egy 2020-ban publikált, több mint 4000 ember részvételével végzett nemzetközi kutatás (Hall & Xing, Journal of Sex Research) is rámutatott, hogy a flörtölés motivációi nagyon sokfélék: a legtöbben nem romantikus szándékkal flörtölnek, hanem az önbizalom növelése, a társasági kapcsolatok erősítése vagy egyszerűen a jókedv miatt.
Önbizalomlöket egy pillantásból
A flörtölés sokszor olyan, mint egy kis instant önbizalom-tuning. Ha mosolyognak rád, bókolnak neked, vagy egyszerűen érzed, hogy hatással vagy másokra, az megerősíti, hogy vonzó és érdekes vagy.