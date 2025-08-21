Ezek a filmek segítenek könnyebben túljutni a szakításon

Egy szakítás sosem egyszerű. Legyen szó hosszú éveken át tartó párkapcsolatról vagy egy rövidebb, ám annál intenzívebb szerelemről, a szívfájdalom ugyanúgy képes felforgatni a mindennapokat. Ilyenkor sokszor jól jön egy film, amelyben azonosulni tudunk a főhős útjával, aki ugyanúgy szenved, majd lassan, de biztosan megtalálja önmagát és az új boldogságot. Olyan filmeket válogattunk össze, amelyek nem a szokásos, agyonemlegetett klasszikusok, mégis igazi inspirációt adhatnak szakítás után – főleg akkor, ha szeretnéd újra felfedezni a benned rejlő erőt.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ízek, imák, szerelmek (Eat Pray Love)

Julia Roberts ikonikus alakítása talán sokaknak ismerős, de a film üzenetét mindig jó újra felidézni. Egy válás után az önmagát kereső Liz úgy dönt, hogy útra kel, és Olaszországban az ételek örömeit fedezi fel, Indiában a spiritualitást, Balin pedig a szeretetet és a belső békét. Bár a film központi témája a szakítás utáni újrakezdés, sokkal többről szól: arról, hogyan tanuljuk meg szeretni saját magunkat. Ez a történet arra emlékeztet, hogy a gyógyulás útja nem egyenes, de tele lehet csodákkal, ha merünk kilépni a komfortzónánkból.

A nő kétszer (Sliding Doors)

Gwyneth Paltrow kettős életútja egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató. A film bemutatja, mennyire apróságokon múlik az életünk alakulása: mi történik, ha elérsz egy metrót, és mi, ha lekésed. Az egyik történetszálban hősnőnk rájön párja hűtlenségére, és fájdalmas szakítás után önálló életbe kezd, míg a másikban tovább folytatja a kapcsolatot – egészen más következményekkel. Bárhol is tartasz most, a film arra figyelmeztet, hogy minden döntésünk új lehetőségeket hoz, és a boldogság nem vész el, legfeljebb más úton talál ránk.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (How to Lose a Guy in 10 Days)

Bár elsőre klasszikus romantikus vígjátéknak tűnik, valójában sokkal több van benne. Kate Hudson karaktere, Andie, ambiciózus újságíró, aki szakmai kihívás miatt „szabotál” egy kapcsolatot. Bár a kezdetekben minden csupán játék, végül rájön, hogy a legfontosabb az, hogy önazonos maradjon, még akkor is, ha ezért áldozatokat kell hoznia. A film könnyed, vicces és végül happy enddel zárul – tökéletes emlékeztető arra, hogy nem kell mindig véresen komolyan venni a szakításokat, hiszen néha éppen a humor segít átvészelni a legnehezebb napokat. Mások ezeket olvassák A 3 mágikus E, amire mindenki vágyik a kapcsolataiban Módszerek, amikkel viccesen bosszanthatod a kedves szomszédod A jó házasság nem garancia hűtlenség ellen: ilyen okok állnak a háttérben a szakértő szerint TESZT: Milyen pasi nem tud neked ellenállni?

A cikk folytatódik, lapozz!