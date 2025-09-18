Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek az aktust követően, és nőket, hogy ezt hogyan élték meg.
Attól függ
Mindig a nőtől függ ez: ha csak le akarok feküdni vele és nincs vele további tervem, akkor a szex maga a beteljesülés, a vadászat vége, amikor elnyerem méltó jutalmam. Ha viszont többet szeretnék a lánytól, tehát az a célom, hogy a barátnőm legyen, akkor az első szex nem más, mint egy újabb fázis a kapcsolatban. És ilyenkor nem az élvezet a lényeg, hanem hogy érzelmileg is közelebb kerüljünk egymáshoz.
