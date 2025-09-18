Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után
Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után

Szőke Angéla
Írta 2025.09.18.

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek az aktust követően, és nőket, hogy ezt hogyan élték meg. Az alábbiakban a különböző tapasztalatok és vélemények összegzése olvasható.

Attól függ

Mindig a nőtől függ ez: ha csak le akarok feküdni vele és nincs vele további tervem, akkor a szex maga a beteljesülés, a vadászat vége, amikor elnyerem méltó jutalmam. Ha viszont többet szeretnék a lánytól, tehát az a célom, hogy a barátnőm legyen, akkor az első szex nem más, mint egy újabb fázis a kapcsolatban. És ilyenkor nem az élvezet a lényeg, hanem hogy érzelmileg is közelebb kerüljünk egymáshoz.

