Férfiak vallomásai: Mikor jöttem rá, hogy a párom nélkül életképtelen vagyok?

Sok nő mondja, hogy a partnere olyan, mintha plusz egy gyereke lenne, és vannak ritka esetek, amikor ezt maguk a férfiak is belátják.
A dátum
Amikor a válásunk után hónapokkal felhívott, hogy ne felejtsem el a fiam születésnapját. A fiam nem az ő gyereke volt, az előző házasságomból született és az első feleségemmel élt. Addig fel sem tűnt, hogy mindig az exem intézte a gyerekem születésnapját: a tortát, a gyertyákat, hogy hova menjünk, mi legyen a program és mi legyen az ajándék. Akkor esett le, hogyha nem hív fel, semmit nem vettem volna a fiamnak.
