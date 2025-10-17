„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról

A macskás nők köszönik, jól vannak, érdekes módon a magány a férfiakat sokkal jobban megviseli.
1/10 Ál-lázadás
Félek attól, hogy egyedül maradok, igen. Mert bármennyire is hajtogatom - felettébb meggyőzően - hogy nem érdekelnek a társadalmi elvárások és a házasság is milyen egy elavult, erőltetett dolog, semmi másra nem vágyom, mint egy nőre, akire számíthatok, akivel összebújhatok és akivel megbeszéljük, hogy egymás mellett maradunk örökre, történjen bármi.
2/10 Nem
Félek az egyedülléttől, de attól még jobban, hogy feleségül veszek valakit, aki aztán 180 fokot fordul és teljesen megváltozik. Két haverom és egy kollégám is így járt. Az esküvőig a feleségeik kedves, odaadó társak voltak, a lagzi után pedig hárpiákká változtak. Az egyik azóta egyszerűen nem hajlandó szexelni, a másik nem engedi el haveromat sörözni. Két éve - az esküvője óta - csak egyszer jött el velünk és azt mondta, nem is fog többször, mert a nője két hétig duzzogott. A kollégám felesége pedig - mióta feleség -, nem hajlandó dolgozni, de a háztartást sem vezeti. Egy ilyen "társtól" jobban tartok, mint attól, hogy örökre agglegény maradok.
Nem félek, sőt: várom! Ha nem találok egy jó asszonyt, nem esem kétségbe, már megvan a tervem. Bevonulok egy menő idősek otthonába és minden jól karbantartott hölgy-lakót megfektetek. Csodálkozol? Anyám idősek otthonában dolgozik és tőle tudom, hogy állandóan szexelnek bent az öregek. Vannak nagy flörtök, szakítások, szerelmi háromszögek, féltékenység, bunyó: minden, ami kell, úgyhogy alig várom.