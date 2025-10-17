„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / „A férfiak nem bírják az egyedüllétet,...

„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról

Szőke Angéla
Írta 2025.10.17.

A macskás nők köszönik, jól vannak, érdekes módon a magány a férfiakat sokkal jobban megviseli.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 Ál-lázadás

Ál-lázadás
Félek attól, hogy egyedül maradok, igen. Mert bármennyire is hajtogatom - felettébb meggyőzően - hogy nem érdekelnek a társadalmi elvárások és a házasság is milyen egy elavult, erőltetett dolog, semmi másra nem vágyom, mint egy nőre, akire számíthatok, akivel összebújhatok és akivel megbeszéljük, hogy egymás mellett maradunk örökre, történjen bármi.

2/10 Nem

Nem
Félek az egyedülléttől, de attól még jobban, hogy feleségül veszek valakit, aki aztán 180 fokot fordul és teljesen megváltozik. Két haverom és egy kollégám is így járt. Az esküvőig a feleségeik kedves, odaadó társak voltak, a lagzi után pedig hárpiákká változtak. Az egyik azóta egyszerűen nem hajlandó szexelni, a másik nem engedi el haveromat sörözni. Két éve - az esküvője óta - csak egyszer jött el velünk és azt mondta, nem is fog többször, mert a nője két hétig duzzogott. A kollégám felesége pedig - mióta feleség -, nem hajlandó dolgozni, de a háztartást sem vezeti. Egy ilyen "társtól" jobban tartok, mint attól, hogy örökre agglegény maradok.

Olvass még a témában

3/10 Tervek

Tervek
Nem félek, sőt: várom! Ha nem találok egy jó asszonyt, nem esem kétségbe, már megvan a tervem. Bevonulok egy menő idősek otthonába és minden jól karbantartott hölgy-lakót megfektetek. Csodálkozol? Anyám idősek otthonában dolgozik és tőle tudom, hogy állandóan szexelnek bent az öregek. Vannak nagy flörtök, szakítások, szerelmi háromszögek, féltékenység, bunyó: minden, ami kell, úgyhogy alig várom.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról

„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról
A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik

A kefir tényleg csodaital: a „százévesek italának” is nevezik
6 bevált trükk a téli hajgubancolódás ellen

6 bevált trükk a téli hajgubancolódás ellen
Mi az a hazugság, amit a partnerednek mondasz, hogy boldoggá tedd?

Mi az a hazugság, amit a partnerednek mondasz, hogy boldoggá tedd?
Hogyan hat a szervezetünkre a savasodás?

Hogyan hat a szervezetünkre a savasodás?
Higiénia és dizájner öltözet: Dolgok, amiket randipartnered azonnal észrevesz rajtad és dolgok, amiket nem

Higiénia és dizájner öltözet: Dolgok, amiket randipartnered azonnal észrevesz rajtad és dolgok, amiket nem
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK