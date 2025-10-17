„A férfiak nem bírják az egyedüllétet, szükségük van egy nőre.” – Férfiak vallomásai a magányról

Félek az egyedülléttől, de attól még jobban, hogy feleségül veszek valakit, aki aztán 180 fokot fordul és teljesen megváltozik. Két haverom és egy kollégám is így járt. Az esküvőig a feleségeik kedves, odaadó társak voltak, a lagzi után pedig hárpiákká változtak. Az egyik azóta egyszerűen nem hajlandó szexelni, a másik nem engedi el haveromat sörözni. Két éve - az esküvője óta - csak egyszer jött el velünk és azt mondta, nem is fog többször, mert a nője két hétig duzzogott. A kollégám felesége pedig - mióta feleség -, nem hajlandó dolgozni, de a háztartást sem vezeti. Egy ilyen "társtól" jobban tartok, mint attól, hogy örökre agglegény maradok.



