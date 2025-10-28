„Megjegyzést tesz, hogy kicsi a mellem” – A pasik ezekben a legtapintatlanabbak

Nem titok, hogy a férfiak imádják a női testet. Ruhában, vagy anélkül, mindenhogy. Arról viszont, hogy az általuk csodált női test hogyan működik, ijesztően keveset tudnak, sőt, néhányuk egyenesen undorodik bizonyos folyamtoktól, amik a női testben végbemennek. Az alábbi öt dologgal kapcsolatban ne lepődj meg, ha a párod teljesen tudatlannak bizonyul.

1. Nekünk több ráhangolódás kell

A férfiak bárhol és bármikor készen állnak a szexre, ezért nehezen értik meg, hogy a nőknek miért van szüksége előjátékra – tisztelet a kivételnek. Mivel számukra a szex sokkal inkább fizikális tevékenység, mint érzelmi, nekik igazán nem kell sok, hogy kedvet kapjanak hozzá. Nekünk, nőknek viszont „hangulatba” kell kerülnünk és az előjáték éppen erre való.

Nem kell, hogy egy órán keresztül tartson, de egy kis bók, simogatás és kényeztetés igazán fel tudja korbácsolni egy nő vágyait.

Amennyiben ők odateszik magukat, úgy mi is arányosan nagy elánnal viszonozzuk a kéjt.

