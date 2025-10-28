„Megjegyzést tesz, hogy kicsi a mellem” – A pasik ezekben a legtapintatlanabbak

1. Nekünk több ráhangolódás kell
A férfiak bárhol és bármikor készen állnak a szexre, ezért nehezen értik meg, hogy a nőknek miért van szüksége előjátékra – tisztelet a kivételnek. Mivel számukra a szex sokkal inkább fizikális tevékenység, mint érzelmi, nekik igazán nem kell sok, hogy kedvet kapjanak hozzá. Nekünk, nőknek viszont „hangulatba” kell kerülnünk és az előjáték éppen erre való.
Amennyiben ők odateszik magukat, úgy mi is arányosan nagy elánnal viszonozzuk a kéjt.
