Feng shui a 2026-os trendekben: így lesz jó energetikájú otthonod

A feng shui ősi kínai gyakorlata mára globális jelenséggé vált, amelynek fő célja a környezetünk energetikai kiegyensúlyozása. Az otthonunk feng shui alapelveihez igazítása nem csak a lakók közérzetét, hanem az életminőség javítását is elősegíti. A 2026-os feng shui trendek újdonságai lehetőséget nyújtanak, hogy frissességet hozzunk a mindennapjainkba.

A feng shui alapelvek

A feng shui elvei szerint az energia, vagyis a chi szabad áramlása alapvető fontosságú a harmónia megteremtésében. Az otthonunk helyiségeinek elrendezésénél érdemes figyelembe venni az öt elem – fa, tűz, föld, fém, víz – egyensúlyát, valamint a nyitottság és tisztaság fenntartását.

Az ideális otthoni feng shui kialakítása érdekében először is szabaduljunk meg a felesleges tárgyaktól, amelyek akadályozzák az energia áramlását. Tartsunk rendet és tisztaságot, hiszen a túlzsúfoltság nemcsak vizuálisan terheli meg a teret, hanem energetikailag is gátolja a pozitív hatásokat.