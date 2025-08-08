Feng shui a 2026-os trendekben: így lesz jó energetikájú otthonod

A feng shui alapelvek
A feng shui elvei szerint az energia, vagyis a chi szabad áramlása alapvető fontosságú a harmónia megteremtésében. Az otthonunk helyiségeinek elrendezésénél érdemes figyelembe venni az öt elem – fa, tűz, föld, fém, víz – egyensúlyát, valamint a nyitottság és tisztaság fenntartását.
Az ideális otthoni feng shui kialakítása érdekében először is szabaduljunk meg a felesleges tárgyaktól, amelyek akadályozzák az energia áramlását. Tartsunk rendet és tisztaságot, hiszen a túlzsúfoltság nemcsak vizuálisan terheli meg a teret, hanem energetikailag is gátolja a pozitív hatásokat.
