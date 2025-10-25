„Esküvő helyett inkább a nászútra költöttem volna!” – Mi az, amire bánod, hogy sokat költöttél?

Azok a kozmetikai termékek, amiket valami világsztár reklámoz vagy dobott piacra. Általában semmivel nem jobbak, mint amiket normál áron megveszel egy drogériában vagy patikában, viszont iszonyat drágák, mert egy celebritás adja hozzá a nevét.



Van olyan, hogy egy színésznő több száz dolláros szemránckrémet ajánlgat, amiben semmivel nincs különb alapanyag, mint egy sima, olcsó arckrémben. Egyszer engedtem a csábításnak, amikor a kedvenc énekesnőm reklámozott egy szempillaspirált. Hatszor annyiba került, mint a szokásos márkám és csapnivaló volt. Soha többet nem dőlök be ennek.



