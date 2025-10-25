„Esküvő helyett inkább a nászútra költöttem volna!” – Mi az, amire bánod, hogy sokat költöttél?

„Esküvő helyett inkább a nászútra költöttem volna!” – Mi az, amire bánod, hogy sokat költöttél?

Szőke Angéla
Írta 2025.10.25.

Van olyan, hogy valamire nagyon vágyunk, aztán kiderül, hogy nem érte meg az árát.

1/10 Kencék

Kencefice
Azok a kozmetikai termékek, amiket valami világsztár reklámoz vagy dobott piacra. Általában semmivel nem jobbak, mint amiket normál áron megveszel egy drogériában vagy patikában, viszont iszonyat drágák, mert egy celebritás adja hozzá a nevét.

Van olyan, hogy egy színésznő több száz dolláros szemránckrémet ajánlgat, amiben semmivel nincs különb alapanyag, mint egy sima, olcsó arckrémben. Egyszer engedtem a csábításnak, amikor a kedvenc énekesnőm reklámozott egy szempillaspirált. Hatszor annyiba került, mint a szokásos márkám és csapnivaló volt. Soha többet nem dőlök be ennek.

2/10 A tűz melege

A tűz melege
Mindig vágytam egy kandallóra, olyan hangulatosnak tűnt a filmeken. Amikor a házat építtettem, a nappali fókuszpontja lett a kandalló és az első télen még szerettem is. Aztán lusta voltam fát vágni, a feleségem nem szerettem, mert összekormolta a falakat, ezért visszaesett a népszerűsége a család körében. Gyakorlatilag évente csak három hónapot használjuk, azaz nem is használjuk már évek óta, mert elé tettük a tévét.

3/10 Fejtágítás

Fejtágítás
A felsőoktatás. Nyilván nem megvettem a diplomámat, hanem felvettem diákhitelt és rendesen tanultam, de nem érte meg. Sok pénz és energia elment a képzésemre, ráadásul el sem tudtam helyezkedni a szakmámban. Sokkal hasznosabb lett volna elvégezni egy rövidebb képzést vagy kitanulni valami értelmes szakmát.

