Ezt hozza 2025. október 18. a numerológia szerint – lépj bátran, a szíved mutat irányt
iStock

Ezt hozza 2025. október 18. a numerológia szerint – lépj bátran, a szíved mutat irányt

Arany Inez
Írta 2025.10.18.

Ezt hozza 2025. október 18. a numerológia szerint – az új kezdetek és a bátor lépések napja

Minden napnak megvan a maga numerológiai rezgése, ami finoman terel, bátorít vagy épp pihenésre hív. Ma abba segítünk, hogy ráhangolódj a mai nap üzenetére: mit támogat, miben érdemes lépned, és hogyan tudsz összhangba kerülni a sorsod ritmusával. Kényelmesen dőlj hátra, és engedd, hogy a számok súgjanak!

Így számíthatod ki a mai nap numerológiai számát

A dátum számjegyeit összeadjuk, majd egyjegyűre redukáljuk.

2025.10.18
2+0+2+5+1+0+1+8 = 19
1+9 = 10
1+0 = 1

Vagyis a mai nap száma az 1-es.

