Ezért ment tönkre a húszéves házasságom

Azt mondják, hogy minél idősebb az ember, annál gyorsabban halad az idő, annál gyorsabbnak érzi az idő múlását… miért? Mert valami elkopik. Nem vágyunk a boldogságra igazán, csak emlékezni szeretünk rá, tenni érte nem nagyon. A boldogtalansággal töltött idő megsokasodik, aztán egyszerűen szublimál, így kevesebbek lesznek a perceink.

Úgy ért be 22 évnyi múlt, mint egy furcsa, tartalmas, esszenciális gyümölcs. Hol jó, hol rossz ízű gyümölcs, vagy inkább egyszerre jó és rossz. Olyan, aminek nem értem az ízét… rengeteg dolgot vett el, ám rengeteg dolgot adott is…

Valamikor régen, nagyon régen, amikor még boldogan riadt, életet váró felnőtt-gyermek voltam, férjhez mentem. Tán még álmom sem volt, csak egy: az, hogy örökké fog tartani. Naivan mosolyogtam bele a jövőbe, tudva, hogy lesz időm a boldogságra. Sőt, csak arra lesz időm.

A fiatal feleségek pillangókergető, örök mosolyú, kacagó, életigenlő és bizakodó, naiv fénye lengett körül. Lebegtem, veszélyt nem ismerve, teremtésre, gyerekre várva…

Aztán valami elromlott, és azt hittem, hogy megszűnt a kötelék, a házasság köteléke. De nem, soha nem fog megszűnni… mert valamikor régen hittem, hogy örökké fog tartani. Nem abban hittem, hogy boldog leszek, hanem abban, hogy ,,örökké”… a férjedben csalódhatsz, gondolhatod azt, hogy hazug, de saját hitedben soha nem csalódhatsz, mert az soha nem hazudik. Jövőt teremt. Tehát, megkaptam, amit akartam: eget rengető, tiszta, naiv hittel azt akartam, hogy örökké tartson és így is lett.

