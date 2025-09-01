Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ezért értenek félre leggyakrabban –...

Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.01.

Mindannyian átéltük már milyen, amikor félreértenek: kellemetlen, fájdalmas, máskor pedig egyenesen kínos. Az asztrológia szerint pedig minden csillagjegynek van olyan sajátos tulajdonsága, ami miatt félreértés áldozatává válik!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

1/12 Kos

Kos
A Kos szülöttek tűzjegyüknél fogva gyakran magabiztosnak és kitartónak tűnnek, az emberek azt gondolják róluk, hogy semmi nem érinti meg őket. Azonban a valóság az, hogy a Kosok mélyen érzékenyek: kívülről magabiztosak, belül rengeteg bizonytalansággal küzdenek. Gyorsan túllépnek a vitákon, de mélyen érinti őket a kritika, még ha ezt nem is mutatják ki.

2/12 Bika

Bika
A Bikák híresek hedonizmusukról – imádják a jó ételeket, a pihenést és a luxust, emiatt pedig sokan lustának gondolják őket. Azonban a Bikák az egyik legkeményebben dolgozó jegy közé tartoznak, csak jól egyensúlyban tudják tartani a munkát és a szórakozást. Számukra a „work hard, play hard” nem csupán mondás, hanem életfilozófia.

Mások ezeket olvassák

3/12 Ikrek

Ikrek
Az Ikreket gyakran hazugnak és érdekembernek tartják, mivel személyiségük sokoldalú és változatos. Egy még kiforratlan személyiségű Ikrek tényleg lehet manipulatív, de akiknek már benőtt a fejük lágya, azok lenyűgözően összetett és őszinte személyek. Ők az információk és az új élmények szerelmesei, és bár mindig tudják, hogyan kommunikáljanak saját érdekeik mentén, nem feltétlenül vagy direkt hazudnak.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 

Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 
Ezért veszélyes, ha égve hagyod a kültéri lámpákat éjszakára

Ezért veszélyes, ha égve hagyod a kültéri lámpákat éjszakára
7 olcsó, könnyen elérhető gyógynövény, ami tényleg segít a fogyásban

7 olcsó, könnyen elérhető gyógynövény, ami tényleg segít a fogyásban
Ezek az alkoholos italok dehidrálnak a leginkább – az orvosok véleménye

Ezek az alkoholos italok dehidrálnak a leginkább – az orvosok véleménye
A fogyás a belekben kezdődik: ezek a mikrobiom diéta alapjai

A fogyás a belekben kezdődik: ezek a mikrobiom diéta alapjai
Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?

Terapeuták, mik a legnagyobb különbségek a női és a férfi páciensek között?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK