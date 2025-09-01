Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 

A Kos szülöttek tűzjegyüknél fogva gyakran magabiztosnak és kitartónak tűnnek, az emberek azt gondolják róluk, hogy semmi nem érinti meg őket. Azonban a valóság az, hogy a Kosok mélyen érzékenyek: kívülről magabiztosak, belül rengeteg bizonytalansággal küzdenek. Gyorsan túllépnek a vitákon, de mélyen érinti őket a kritika, még ha ezt nem is mutatják ki.



