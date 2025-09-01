Ezért értenek félre leggyakrabban – csillagjegyed szerint 

Mindannyian átéltük már milyen, amikor félreértenek: kellemetlen, fájdalmas, máskor pedig egyenesen kínos. Az asztrológia szerint pedig minden csillagjegynek van olyan sajátos tulajdonsága, ami miatt félreértés áldozatává válik!
1/12 Kos
A Kos szülöttek tűzjegyüknél fogva gyakran magabiztosnak és kitartónak tűnnek, az emberek azt gondolják róluk, hogy semmi nem érinti meg őket. Azonban a valóság az, hogy a Kosok mélyen érzékenyek: kívülről magabiztosak, belül rengeteg bizonytalansággal küzdenek. Gyorsan túllépnek a vitákon, de mélyen érinti őket a kritika, még ha ezt nem is mutatják ki.
2/12 Bika
A Bikák híresek hedonizmusukról – imádják a jó ételeket, a pihenést és a luxust, emiatt pedig sokan lustának gondolják őket. Azonban a Bikák az egyik legkeményebben dolgozó jegy közé tartoznak, csak jól egyensúlyban tudják tartani a munkát és a szórakozást. Számukra a „work hard, play hard” nem csupán mondás, hanem életfilozófia.
Az Ikreket gyakran hazugnak és érdekembernek tartják, mivel személyiségük sokoldalú és változatos. Egy még kiforratlan személyiségű Ikrek tényleg lehet manipulatív, de akiknek már benőtt a fejük lágya, azok lenyűgözően összetett és őszinte személyek. Ők az információk és az új élmények szerelmesei, és bár mindig tudják, hogyan kommunikáljanak saját érdekeik mentén, nem feltétlenül vagy direkt hazudnak.