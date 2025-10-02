Születésed szerint: ennyire vagy féltékeny és így kezeled a „konkurensed” jelenlétét

A féltékenység mindenkiben másfajta érzéseket generál: vannak, akik tudatosan kezelik és uralkodnak rajta, másokat viszont magával ragad. Te vajon mire és mennyire vagy féltékeny?
1/12 Kos
Uralkodó személyiségtípus vagy, így aztán nem is csoda, hogy nem ismeretlen számodra a féltékenység. Párkapcsolatban és úgy általában is könnyen féltékennyé válsz, jellemző módon azért, mert a megjelenés számodra nagyon fontos. Ha valaki – véleményed szerint – jobban néz ki, vagy valamiben ügyesebb, mint te, azonnal versengeni kezdesz vele.
2/12 Bika
Féltékenységed abból ered, ha nem te lehetsz a középpontban. Szeretsz irányítani, így amikor nem rád koncentrálnak, az máris zavarni kezd. Nagyon féltékeny tudsz lenni, úgy általában mindenre és mindenkire. Ráadásul ilyenkor sokszor az evéssel vigasztalódsz, ami gyakran még tovább rontja az önbecsülésedet.
Nyitott és kedves személyiség vagy, aki alapvetően mindig a jót figyeli és keresi másban. Azonban nagyon nem kedveled, ha ezért cserébe nem kapsz megbecsülést, vagy elismerést – esetleg valaki más kapja rajtad kívül, az főleg ki tud borítani. Ekkor könnyen féltékennyé válhatsz és zavarni kezd, hogy nem téged rajonganak körbe.