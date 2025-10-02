Születésed szerint: ennyire vagy féltékeny és így kezeled a „konkurensed” jelenlétét

Uralkodó személyiségtípus vagy, így aztán nem is csoda, hogy nem ismeretlen számodra a féltékenység. Párkapcsolatban és úgy általában is könnyen féltékennyé válsz, jellemző módon azért, mert a megjelenés számodra nagyon fontos. Ha valaki – véleményed szerint – jobban néz ki, vagy valamiben ügyesebb, mint te, azonnal versengeni kezdesz vele.



