Ezekre már nem adnak pénzt a mai fiatalok, avagy a Z-generációsok

A Z-generáció – akik 1997-2012 között születtek – tényleg másképp gondolkodnak, mint mi. Néhány dolog, amit természetesnek tartottunk (vagy éppen tartunk), náluk már teljes egészében kiesett a pikszisből.

A fiatalok nagyon másként gondolkodnak a pénz kezeléséről és teljesen új szempontok alapján döntenek vásárlásaikról. A német HNA magazin összegyűjtötte, milyen területeken látványos a különbség a generációk között és miért nem költenek a Z-generáció tagjai azokra a dolgokra, amik szüleik és nagyszüleik számára még magukról értetődőek voltak.

Sorsjegyek és lottó

A lottó vásárlása még mindig egy fix hagyomány a Baby Boomer generáció számára. Egy 2022-es brit felmérés szerint a 60 év felettiek 38%-a vásárolt lottószelvényt az előző évben, míg a Z-generáció csupán 1%-a próbált szerencsét a sorsjegyekkel.

Miért van ez? A Z-generáció tagjai inkább tudatosak és hosszú távú célokra költik pénzüket, ráadásul nem bíznak a szerencsében. Míg a Baby Boomerek számára a lottó egy szórakoztató kikapcsolódás, a fiatalabbak számára ez a „befektetés” már egyáltalán nem vonzó.