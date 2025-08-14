Ezekre már nem adnak pénzt a mai fiatalok, avagy a Z-generációsok
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Ezekre már nem adnak pénzt a mai fiatalok, avagy a Z-generációsok

Ezekre már nem adnak pénzt a mai fiatalok, avagy a Z-generációsok

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.14.

A Z-generáció – akik 1997-2012 között születtek – tényleg másképp gondolkodnak, mint mi. Néhány dolog, amit természetesnek tartottunk (vagy éppen tartunk), náluk már teljes egészében kiesett a pikszisből.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A fiatalok nagyon másként gondolkodnak a pénz kezeléséről és teljesen új szempontok alapján döntenek vásárlásaikról. A német HNA magazin összegyűjtötte, milyen területeken látványos a különbség a generációk között és miért nem költenek a Z-generáció tagjai azokra a dolgokra, amik szüleik és nagyszüleik számára még magukról értetődőek voltak.

Sorsjegyek és lottó

A lottó vásárlása még mindig egy fix hagyomány a Baby Boomer generáció számára. Egy 2022-es brit felmérés szerint a 60 év felettiek 38%-a vásárolt lottószelvényt az előző évben, míg a Z-generáció csupán 1%-a próbált szerencsét a sorsjegyekkel.

Miért van ez? A Z-generáció tagjai inkább tudatosak és hosszú távú célokra költik pénzüket, ráadásul nem bíznak a szerencsében. Míg a Baby Boomerek számára a lottó egy szórakoztató kikapcsolódás, a fiatalabbak számára ez a „befektetés” már egyáltalán nem vonzó.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

„Ez a darab valóban ÉN vagyok?” – Fenntartható divatötletek

„Ez a darab valóban ÉN vagyok?” – Fenntartható divatötletek ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK