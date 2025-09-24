Ezeket a könyveket olvastam nyáron. Segítettek meglátni, mi van a felszín alatt

Visszatekintve az idei nyárra, úgy érzem, minden olvasmányom segített abban, hogy mélyen a színfalak mögé nézzek. Nemcsak a történetek szippantottak be, hanem az a felismerés is, hogy milyen összetett rétegekből áll az a világ, amelyben élünk.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A női test története más szemmel

Elinor Cleghorn Szenvedő nők című könyve mélyen megérintett. A szerző saját tapasztalatából indult ki: évekig nem vették komolyan a panaszait, módszeresen elküldték, míg végül autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála. Innen indult kutatása, amely során elképesztő részletességgel tárta fel, mennyi előítélet, misztifikáció és téves diagnózis szőtte át a nők gyógyításának történetét.

Olvasás közben végig ott motoszkált bennem az egyre erősödő düh. Mennyi testi-lelki fájdalmat, megaláztatást kellett megélniük felmenőinknek csak azért, mert nőnek születtek! Cleghorn könyve nemcsak történeti áttekintést ad az ókortól a boszorkánypereken át a hisztéria fogalmának születéséig és a fogamzásgátlás lehetőségéig, hanem olyan (sokszor modern) történeteket mutat be, melyek rávilágítanak, hogy a nők milyen régóta szenvednek láthatatlanul.

A cikk folytatódik, lapozz!