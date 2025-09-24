Ezeket a könyveket olvastam nyáron. Segítettek meglátni, mi van a felszín alatt

A női test története más szemmel
Elinor Cleghorn Szenvedő nők című könyve mélyen megérintett. A szerző saját tapasztalatából indult ki: évekig nem vették komolyan a panaszait, módszeresen elküldték, míg végül autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála. Innen indult kutatása, amely során elképesztő részletességgel tárta fel, mennyi előítélet, misztifikáció és téves diagnózis szőtte át a nők gyógyításának történetét.
Olvasás közben végig ott motoszkált bennem az egyre erősödő düh. Mennyi testi-lelki fájdalmat, megaláztatást kellett megélniük felmenőinknek csak azért, mert nőnek születtek! Cleghorn könyve nemcsak történeti áttekintést ad az ókortól a boszorkánypereken át a hisztéria fogalmának születéséig és a fogamzásgátlás lehetőségéig, hanem olyan (sokszor modern) történeteket mutat be, melyek rávilágítanak, hogy a nők milyen régóta szenvednek láthatatlanul.