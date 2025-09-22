Ezek a legjobb hajban maradó kondícionálók most a drogériákban – szerintünk

Amikor a tükörbe nézel, és észreveszed, hogy a hajad elvesztette a fényét, az szinte mindig lehangoló. Lehet, hogy a sok hőformázás és festés szárította ki, vagy éppen a klóros víz tompította el a ragyogását a nyaralások alatt, a végeredmény ugyanaz, a hajad fáradtnak és élettelennek tűnik. Ilyenkor jönnek képbe a hajban hagyható kondicionálók, amelyek szó szerint új életet adhatnak a tincseidnek, és visszahozzák azt az egészséges, puha hatást, amitől jól érzed magad a bőrödben. Következzenek azok a termékek, amik pillanatok alatt új életet adnak a hajadnak.
„A hidratálás minden hajtípusnál elengedhetetlen az egészséges megjelenéshez” – mondja Jen Atkin sztárfodrász, aki szerint éppen ezért a hajban maradó kondicionálók univerzális kedvencek, bármilyen frizurád is van. Hozzáteszi: „Tökéletes előkészítést nyújtanak a hőformázáshoz, függetlenül attól, hogy göndörítőt, hajvasalót vagy hajszárítót használsz.”
A megfelelő termék kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy könnyű legyen, ne nehezítse el a hajszálakat, ez különösen fontos a vékony szálú vagy göndör haj esetében, ugyanakkor legyen annyira tápláló, hogy a dúsabb, vastagabb hajon is látványos eredményt hozzon. A kínálat eléggé sokszínű, vannak légiesen könnyű spray-k, amelyeket elég pár fújással felvinni, és selymes érzetet hagynak maguk után, míg a krémesebb állagú változatok mélyebben ápolják a hajvégeket. Sokan ráadásul extra funkciót is kapnak, egyszerre szolgálnak hővédőként, segítenek a gubancok eltávolításában, vagy éppen fényesebbé varázsolják a frizurát. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint az egyik legjobb befektetés, amit a hajad egészségéért tehetsz, ha beiktatod a rutinodba. A következő részben profi fodrászok árulják el, mely hajban maradó kondicionálókat ajánlják legszívesebben vendégeiknek, és hogyan tudod kihozni belőlük a maximumot minden használat során.
Color Wow Money Mist Leave-In Conditioner
Ha selymes, sima, reklámba illő hajat szeretnél, néhány fújás a Color Wow Money Mistből bőven elég. Nemcsak friss és kellemes illata van, hanem szuper hidratálást is ad. Sonia Amor fodrász szerint „kiválóan kontrollálja a párát, így rendkívül hatékony a rakoncátlan, szöszösödő tincsek megzabolázásában. Ideális választás festett, száraz és göndörödésre hajlamos hajra, mert fényes és sima marad tőle a frizura anélkül, hogy elnehezítené.” Ez tényleg minden pénzt megér!