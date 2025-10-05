Ez vár ránk október 13 és november 6 között – Könnyelmű költések és új kapcsolatok

Amikor a Vénusz belép a Mérleg jegyébe, az életünk harmóniát és szépséget kap. Ebben az időszakban erősödik bennünk a társasági élet utáni vágy, és hajlamosak lehetünk a könnyelmű költésekre.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Amikor a Vénusz, a szerelem, a szépség és az öröm bolygója belép a Mérleg jegyébe, az Univerzum mintha egy pillanatra kisimítaná a ráncokat az életünk vásznán. Ez az időszak nemes egyszerűséggel arról szól, ami a léleknek és a testnek szép, kellemes.

Október 13. és november 6. között felerősödik bennünk a társasági élet utáni sóvárgás, szívesebben nyitunk mások felé, és talán jobban is vágyunk a romantikára, mint az év korábbi szakaszaiban. De miközben a szívünk tágra nyílik, a pénztárcánk könnyen megcsappanhat – hiszen a Mérleg-Vénusz idején szinte lehetetlen ellenállni a szép ruháknak, az otthonos lakás-kiegészítőknek vagy éppen a hívogató luxusélménynek.

A Vénusz a Mérlegben olyan, mint amikor valami igazán a helyére kerül

Ebben a szezonban automatikusan erősödik bennünk a vágy a szeretet és a szépség megélésére, és különösen a nőies oldalunk kerül fókuszba. Attól függően, kinek mit jelent a nőiesség, ez az energia megnyilvánulhat önmagunk ápolásában, kényeztetésében, stílusunk finomításában, vagy egyszerűen abban, hogy jobban figyelünk a testünk és lelkünk jelzéseire. Olvass még a témában 20 természet ihlette gyereknév, ami itthon is anyakönyvezhető Minden napra egy melengető ital: az 5 legjobb tea őszre 7 „kellemetlen” érzés, ami azt bizonyítja, mély érzésű, jólelkű ember vagy Pókokat nyelünk alvás közben?! 10 mítosz, amit mindenki igaznak hisz

Sokan gyorsabban nyílnak meg érzelmileg a Mérlegek időszakában, és már csak ebből adódóan is könnyebben születhetnek új kapcsolataink. Nem csoda, ha most úgy érzed, itt az ideje újra randiznod vagy legalább flörtölnöd! Ha pedig kapcsolatban élsz, növekvő igényt fogsz tapasztalni arra vonatkozóan, hogy jobban elmélyüljetek az érzelmekben, több közös programot szervezzetek, vagy minél előbb lefoglaljátok a következő kiruccanásotokat.

A cikk folytatódik, lapozz!