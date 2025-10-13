Ez őrület, visszatér a Baywatch! Ezt tudjuk eddig a 2026-ban induló sorozatról

A '90-es évek ikonikus sorozata, a Baywatch, visszatér a képernyőkre. A Fox bejelentette, hogy az újragondolt verzió már fejlesztés alatt áll, és 2026-ban érkezik.

Lassított futás a homokon, kalandos mentések, napbarnított testek és az ikonikus piros fürdőruha – ha ezek hallatán neked is eszedbe jut a ’90-es évek egyik televíziós sikersorozata, akkor van egy jó hírünk: a Baywatch visszatér!

A Fox hivatalosan is megerősítette: a legendás sorozat újragondolt verziója már fejlesztés alatt áll, és 2026-ban végre újra a képernyőre kerül. De vajon milyen lesz a 21. század Baywatcha, és ki lép Pamela Anderson vagy David Hasselhoff nyomdokaiba? Mutatjuk, amit eddig tudni lehet.

A nosztalgia hullámain – miért pont most?

A Baywatch közel 25 éve búcsúzott el a nézőktől, de hatása máig érződik a popkultúrában. A sorozat 11 évadon át futott az NBC csatornán, és nem csak a tengerparti kalandok miatt lett világsiker: beindította többek közt David Hasselhoff és Pamela Anderson karrierjét, miközben egy egész generációnak mutatta be a „kaliforniai álom" életérzést.

Most a Fox és a Fremantle stúdió (az eredeti sorozat jogtulajdonosa) újraéleszti a szériát, méghozzá egy teljes évaddal, amely 12 részből áll majd. A bemutatót a 2026–2027-es tévés szezonra tervezik, így már nem is kell olyan sokat várnunk a visszatérésre.

