„Ez nekem már nem az otthon. Ilyen érzés hazalátogatni a szülőfalumba”

Egy mindössze hatszáz fős kis faluban nőttem fel. A hely, ahol a gyerekkoromat töltöttem, tele van emlékekkel: játszótér a falu szélén, ahol a hinták nyikorgása összekeveredett a kutyaugatással; nyári esték, amikor a szúnyogcsípéseket vakargattuk a barátokkal; és az a megszokott csönd, amit máig felismer a fülem, ha valahol hasonlót hallok. De mindezek mellett sokkal inkább a kiszolgáltatottság, a félelem és az elvágyódás érzése kapcsolódik számomra ehhez a helyhez.
Nem volt könnyű gyerekkorom. A falu, ami másoknak idilli menedék, számomra inkább egy szűk ketrecnek tűnt, amelyből minél hamarabb ki akartam törni. Ki kellett, ha nem akartam abban a félelemben élni, ami minden este az ajtó mögött várt.
Nem a táj szépsége, nem a közösség melegsége maradt meg bennem, hanem az, hogy mindenki mindent tudott mindenkiről, hogy a pletykák gyorsabban terjedtek, mint a postás biciklije, és hogy a másféleségért nem elfogadás, hanem bántás járt. És hogy éppen ezért hallgatni kellett mindenről, akkor is, ha ez azt jelentette, hogy nem beszélünk az otthoni bántalmazásról.
Elindultam, és nem néztem hátra
Tizennégy éves korom óta nem lakom ott. A középiskolával jött a kollégium, majd az egyetem, végül az albérlet és a saját lakás – mind lépések voltak egy új élet felé, amelyben magam formáltam a kereteket. A falu csak a család miatt maradt része az életemnek: ők ott élnek a mai napig, és ha máskor nem, hát karácsonykor hazalátogatok.