„Ez nekem már nem az otthon. Ilyen érzés hazalátogatni a szülőfalumba”
„Ez nekem már nem az otthon. Ilyen érzés hazalátogatni a szülőfalumba”

Schuster Borka
Írta 2025.09.25.

Egy mindössze hatszáz fős kis faluban nőttem fel, de a gyerekkori emlékek mellett inkább a kiszolgáltatottság és az elvágyódás érzése kapcsolódik számomra ehhez a helyhez. Az igazi otthont máshol találtam meg, ahol biztonságban érzem magam.

Egy mindössze hatszáz fős kis faluban nőttem fel. A hely, ahol a gyerekkoromat töltöttem, tele van emlékekkel: játszótér a falu szélén, ahol a hinták nyikorgása összekeveredett a kutyaugatással; nyári esték, amikor a szúnyogcsípéseket vakargattuk a barátokkal; és az a megszokott csönd, amit máig felismer a fülem, ha valahol hasonlót hallok. De mindezek mellett sokkal inkább a kiszolgáltatottság, a félelem és az elvágyódás érzése kapcsolódik számomra ehhez a helyhez.

Nem volt könnyű gyerekkorom. A falu, ami másoknak idilli menedék, számomra inkább egy szűk ketrecnek tűnt, amelyből minél hamarabb ki akartam törni. Ki kellett, ha nem akartam abban a félelemben élni, ami minden este az ajtó mögött várt.

Nem a táj szépsége, nem a közösség melegsége maradt meg bennem, hanem az, hogy mindenki mindent tudott mindenkiről, hogy a pletykák gyorsabban terjedtek, mint a postás biciklije, és hogy a másféleségért nem elfogadás, hanem bántás járt. És hogy éppen ezért hallgatni kellett mindenről, akkor is, ha ez azt jelentette, hogy nem beszélünk az otthoni bántalmazásról.

Olvass még a témában

Elindultam, és nem néztem hátra

Tizennégy éves korom óta nem lakom ott. A középiskolával jött a kollégium, majd az egyetem, végül az albérlet és a saját lakás – mind lépések voltak egy új élet felé, amelyben magam formáltam a kereteket. A falu csak a család miatt maradt része az életemnek: ők ott élnek a mai napig, és ha máskor nem, hát karácsonykor hazalátogatok.

