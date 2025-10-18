Ez az átlagos korkülönbség a kapcsolatokban – A tiéd mennyiben tér el?

A korkülönbség kérdése szinte minden párkapcsolatban felmerül valamikor, akár kimondatlanul is. Vajon számít, ha a másik néhány évvel idősebb vagy fiatalabb? És vajon mi az, amit a társadalom még „átlagnak” tekint? Egy nemrég megjelent tanulmány éppen ezt a kérdést járta körül. A kutatás több mint 130 ország adatait vizsgálta, hogy kiderüljön, mekkora az átlagos korkülönbség a párok között világszerte, és milyen tényezők határozzák meg, hogy ez az eltérés kisebb vagy nagyobb lesz.
Globális átlagban a férfiak az idősebbek
A tanulmány legfontosabb megállapítása, hogy globálisan átlagosan körülbelül 4,2 év van a párok tagjai között, méghozzá többnyire úgy, hogy a férfi az idősebb. Ez persze nem mindenhol van így: a különbségek régiónként jelentősen eltérhetnek.
A Közel-Keleten és Észak-Afrikában ennél jóval magasabb, átlagosan 6 év, Szubszaharai Afrikában pedig a legnagyobb, közel 9 év. Néhány ország különösen kiugró: Gambiában például majdnem 15 év, Nigériában 12 év, Bangladesben pedig közel 9 év a partnerek közötti korkülönbség.