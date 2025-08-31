Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad

Ahogy a nyár utolsó napjai lassan átadják helyüket az ősz hűvösebb reggeleinek, még egyszer utoljára érdemes megragadnunk a barackszezon édes pillanatait. A lédús, illatos őszibarack nemcsak a gyümölcsöstálak sztárja, de a konyhában is hihetetlenül sokoldalú: salátában, főételben, desszertben vagy egy hűsítő italban is megállja a helyét. Ha még egy utolsó nyári ízélményre vágysz, ezek a receptek garantáltan felidézik a napsütéses délutánokat!

Barackos Caprese nyársak prosciuttóval

Egy könnyű, elegáns előétel, ami a klasszikus Caprese saláta nyárias, gyümölcsös és sós-savanykás változata – egy kis mediterrán csavarral.

Elkészítés:

Vágj szeletekre érett, de nem túl puha őszibarackot. A nyársakra váltakozva fűzd fel a barackszeleteket, félbevágott mini mozzarella-golyókat, friss bazsalikomleveleket, valamint vékonyra szelt, lazán feltekert prosciutto sonkát. Az összhatás akkor tökéletes, ha minden falatban megjelenik az édes, sós és krémes íz.

Ezután locsold meg az egészet egy kis extra szűz olívaolajjal, és csorgass rá balzsamecetes mázt (vagy sűrű balzsamecetet). Végül szórd meg frissen őrölt borssal, és ha szeretnéd, néhány csepp friss citromlé is mehet rá az élénk savasságért.

Tipp: Hűtve is kiváló, ezért akár néhány órával korábban is összeállíthatod – tökéletes vendégváró, piknikre, borozós estékhez vagy grillpartira.

