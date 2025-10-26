Ez az 5 csillagjegy jobban teszi, ha nem randizik a saját jegyével

Gyakran halljuk, hogy ha valaki hasonló hozzánk, az már önmagában jó kiindulópont lehet egy kapcsolatban. Azonban vannak olyan csillagjegyek, akik számára kifejezetten előnyös, ha kerülik a saját jegyükkel való kapcsolódást…
1/5 KOS
Kosként energikus, szenvedélyes és elszánt vagy – ezek nagyszerű tulajdonságok, különösen, ha egy új kapcsolat izgalmáról van szó. De mi történik, ha két Kos találkozik? Nos, képzeld el, hogy két rakéta indul egyszerre: ez látványos, de könnyen katasztrófához vezethet. A Kosokat a Mars, a háború és a tűz bolygója uralja, így nem meglepő, hogy két Kos között robbanásszerű viták és véget nem érő nézeteltérések alakulhatnak ki. Az intenzív vonzalom és a szenvedély kezdetben ugyan működhet, de hosszú távon a makacs természet és az agresszív konfliktuskezelés miatt a kapcsolat hamar és látványosan kiéghet.
2/5 IKREK
Ez a légies, intellektuális jegy sokszínű és változékony, így nehéz lépést tartani vele. De mi történik, ha két Ikrek találkozik? Valószínűleg a kapcsolat egy izgalmas hullámvasúthoz fog hasonlítani – de ez nem feltétlenül pozitív. Az Ikrek kettős személyisége ilyenkor szó szerint megduplázódik, és ez káoszt eredményezhet. Míg kezdetben az intellektuális párbeszédek és az izgalmas, közös kalandok vonzóak lehetnek, hosszú távon a kapcsolat túlságosan bonyolulttá válhat. Az Ikrek sokszor hidegfejűséget, realizmust igényelnek, amit egy másik légies partner nem feltétlenül tud biztosítani.
Az Oroszlánok a kapcsolataikban is szeretnek a reflektorfényben tündökölni. Karizmatikusak, bátorítóak és tele vannak szenvedéllyel – de mi történik, ha két Oroszlán összejön? Nos, ha két vezéregyéniség kerül egy csárdába, az mindig konfliktushoz vezet. Az Oroszlánok imádják, ha rajonganak értük, de ha úgy érzik, hogy nem kapják meg a kellő figyelmet, akkor könnyen versenyhelyzet alakul ki a színtéren. Nem vezet semmi jóra, amikor két Oroszlán verseng a figyelemért, bókokért és mindkettő a kapcsolat „főszereplője” akar lenni, miközben féltékennyé teszi a másikat...