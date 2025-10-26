Ez az 5 csillagjegy jobban teszi, ha nem randizik a saját jegyével

Ez az 5 csillagjegy jobban teszi, ha nem randizik a saját jegyével

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.26.

Gyakran halljuk, hogy ha valaki hasonló hozzánk, az már önmagában jó kiindulópont lehet egy kapcsolatban. Azonban vannak olyan csillagjegyek, akik számára kifejezetten előnyös, ha kerülik a saját jegyükkel való kapcsolódást…

1/5 KOS

KOS
Kosként energikus, szenvedélyes és elszánt vagy – ezek nagyszerű tulajdonságok, különösen, ha egy új kapcsolat izgalmáról van szó. De mi történik, ha két Kos találkozik? Nos, képzeld el, hogy két rakéta indul egyszerre: ez látványos, de könnyen katasztrófához vezethet. A Kosokat a Mars, a háború és a tűz bolygója uralja, így nem meglepő, hogy két Kos között robbanásszerű viták és véget nem érő nézeteltérések alakulhatnak ki. Az intenzív vonzalom és a szenvedély kezdetben ugyan működhet, de hosszú távon a makacs természet és az agresszív konfliktuskezelés miatt a kapcsolat hamar és látványosan kiéghet.

2/5 IKREK

IKREK
Ez a légies, intellektuális jegy sokszínű és változékony, így nehéz lépést tartani vele. De mi történik, ha két Ikrek találkozik? Valószínűleg a kapcsolat egy izgalmas hullámvasúthoz fog hasonlítani – de ez nem feltétlenül pozitív. Az Ikrek kettős személyisége ilyenkor szó szerint megduplázódik, és ez káoszt eredményezhet. Míg kezdetben az intellektuális párbeszédek és az izgalmas, közös kalandok vonzóak lehetnek, hosszú távon a kapcsolat túlságosan bonyolulttá válhat. Az Ikrek sokszor hidegfejűséget, realizmust igényelnek, amit egy másik légies partner nem feltétlenül tud biztosítani.

3/5 OROSZLÁN

OROSZLÁN
Az Oroszlánok a kapcsolataikban is szeretnek a reflektorfényben tündökölni. Karizmatikusak, bátorítóak és tele vannak szenvedéllyel – de mi történik, ha két Oroszlán összejön? Nos, ha két vezéregyéniség kerül egy csárdába, az mindig konfliktushoz vezet. Az Oroszlánok imádják, ha rajonganak értük, de ha úgy érzik, hogy nem kapják meg a kellő figyelmet, akkor könnyen versenyhelyzet alakul ki a színtéren. Nem vezet semmi jóra, amikor két Oroszlán verseng a figyelemért, bókokért és mindkettő a kapcsolat „főszereplője” akar lenni, miközben féltékennyé teszi a másikat...

