Ez az 5 csillagjegy jobban teszi, ha nem randizik a saját jegyével

Kosként energikus, szenvedélyes és elszánt vagy – ezek nagyszerű tulajdonságok, különösen, ha egy új kapcsolat izgalmáról van szó. De mi történik, ha két Kos találkozik? Nos, képzeld el, hogy két rakéta indul egyszerre: ez látványos, de könnyen katasztrófához vezethet. A Kosokat a Mars, a háború és a tűz bolygója uralja, így nem meglepő, hogy két Kos között robbanásszerű viták és véget nem érő nézeteltérések alakulhatnak ki. Az intenzív vonzalom és a szenvedély kezdetben ugyan működhet, de hosszú távon a makacs természet és az agresszív konfliktuskezelés miatt a kapcsolat hamar és látványosan kiéghet.



