Ez a Te spirituális mantrád, zodiákusod szerint – Illik rád?

Ha Kos vagy, akkor tudod, hogy a lendületed és energiád az, ami igazán meghatároz téged. Szereted a kihívásokat és mindig készen állsz az új kalandokra, azonban a gyorsaság néha türelmetlenséggel párosulhat. Ez a mantra emlékeztet arra, hogy néha érdemes lassítani és megfontoltabban haladni, mert ha megtanulod, hogyan maradj türelmes, hatékonyabban éred el a céljaidat és még kiegyensúlyozottabb is leszel.



