Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez a Te októberi megerősítésed,...

Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.18.

Október mindig kicsit más tempót diktál: rövidülnek a nappalok, több időt töltünk a befelé figyeléssel és gyakran új egyensúlyt keresünk a hétköznapokban. Ilyenkor a megerősítések varázslatosan hathatnak!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Kos

„Együttérző vagyok másokkal és magammal.”

Kosként mindig versenyben érzed magadat és gyakran rohansz előre. Októberben azonban könnyebb lesz akkor nyerni, ha kicsit lassítasz, és megengeded magadnak a gyengédséget. Ez a megerősítés segít, hogy ne csak kifelé, hanem befelé is figyelj – mert te is megérdemled a törődést!

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint

Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint
Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után
Az 5 táska közül melyik áll hozzád közelebb? Ezt árulja el rólad!

Az 5 táska közül melyik áll hozzád közelebb? Ezt árulja el rólad!
Szájfény-diéta. Micsoda?? – Ezek a legőrültebb diéták, amiket SOHA ne próbálj ki

Szájfény-diéta. Micsoda?? – Ezek a legőrültebb diéták, amiket SOHA ne próbálj ki
„A professzorom lebeszélt az egyetemről és igaza volt” – 10 szívmelengető példa a kaotikus jóra

„A professzorom lebeszélt az egyetemről és igaza volt” – 10 szívmelengető példa a kaotikus jóra
„Ha kövérek a mezei nyulak, hideg lesz a tél!” – Októberi időjárási megfigyelések

„Ha kövérek a mezei nyulak, hideg lesz a tél!” – Októberi időjárási megfigyelések
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK