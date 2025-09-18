Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint

Október mindig kicsit más tempót diktál: rövidülnek a nappalok, több időt töltünk a befelé figyeléssel és gyakran új egyensúlyt keresünk a hétköznapokban. Ilyenkor a megerősítések varázslatosan hathatnak!
Kos
„Együttérző vagyok másokkal és magammal.”
Kosként mindig versenyben érzed magadat és gyakran rohansz előre. Októberben azonban könnyebb lesz akkor nyerni, ha kicsit lassítasz, és megengeded magadnak a gyengédséget. Ez a megerősítés segít, hogy ne csak kifelé, hanem befelé is figyelj – mert te is megérdemled a törődést!