Ez a Te októberi megerősítésed, zodiákusod szerint

Október mindig kicsit más tempót diktál: rövidülnek a nappalok, több időt töltünk a befelé figyeléssel és gyakran új egyensúlyt keresünk a hétköznapokban. Ilyenkor a megerősítések varázslatosan hathatnak!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

„Együttérző vagyok másokkal és magammal.”

Kosként mindig versenyben érzed magadat és gyakran rohansz előre. Októberben azonban könnyebb lesz akkor nyerni, ha kicsit lassítasz, és megengeded magadnak a gyengédséget. Ez a megerősítés segít, hogy ne csak kifelé, hanem befelé is figyelj – mert te is megérdemled a törődést!

A cikk folytatódik, lapozz!