Ez a szín minden visz az idei őszi divatban – A te gardróbodban van ilyen szín?

Ahogyan a legtöbb divatkedvelő, én is odavagyok a bordóért, különösen ősszel. Mégis van egy új árnyalat, ami mostanában sokkal inkább magára vonta a figyelmet, ez pedig a lila. Lehet, hogy elsőre szokatlannak tűnik, de a divat világában már most hatalmas visszhangot keltett. Ismerd meg jobban azt a színt, ami idén letaszítja a trónról a bordót!
A nagy márkák, mint a Valentino, a Miu Miu vagy a McQueen, sorra vitték kifutóra ebben a tónusban a kabátokat, cipőket és kiegészítőket. Nem véletlen, hiszen a lila mindig is a gazdagságot és a méltóságot szimbolizálta, most pedig újra az egyik legizgalmasabb trenddé vált. Míg a bordó évek óta az őszi színek koronázatlan királynője, a lilával könnyedén feldobhatod a megjelenésed, és igazi luxushatást vihetsz az öltözékedbe.
A kifutókon már jól látszik, hogy a finoman visszafogott elegancia helyét átvette a gazdag, hatásos színvilág. A Miu Miu platform csizmái és táskái, vagy a Valentino és a McQueen légies kabátjai mind ezt az irányt erősítik. Ha tehát idén ősszel te is kipróbálnál valami újat, érdemes felfedezned a lila árnyalat világát, legalább annyira előkelő, mint a bordó, mégis frissebb és merészebb.
Olvass még a témában
Monokróm lila
Válassz monokróm megjelenést, és játssz a lila különböző árnyalataival. Egy világosabb tónust rétegezz egy sötétebb alá vagy fölé, így egyszerre lesz harmonikus és látványos a szetted, miközben kiemeli a kreativitásodat.