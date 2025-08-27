Ez a stílus passzol hozzád a születési hónapod szerint

Ez a horoszkópszerű, mégis divatcentrikus iránytű a Parade szerint segít felfedezni, milyen stílusvilág tükrözi leginkább a benned rejlő energiát. Engedd, hogy megihlessen – és talán még új kedvenceid is születnek belőle.
Január – Dark Academia
Ha januárban születtél, a lelked valószínűleg egy régi könyvtár illatában él igazán. A Dark Academia stílus intellektuális mélységgel, titokzatossággal és sötét, mély tónusú színpalettával ölel körbe. Bőr kiegészítők, gyertyafény, és klasszikus irodalom inspirálta outfitek – ez a stílus te vagy, teljes valódban. Az év legsötétebb hónapjában születtél, és ezzel együtt született meg benned az ősi bölcsesség is.
