Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle
istockphoto.com

Címlap / Kikapcsolódás / Szórakozás / Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott...

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Nyul Debóra
Írta 2025.09.05.

Mi motivál valakit arra, hogy mindent feladjon, csak hogy megmenthessen egy állatot? És mi történik, ha ez az „egy állat” kilenc, majd végül 120 lesz? A The Guardian nemrég felhívta a figyelmet arra a rendkívüli nőre, aki ma már egy egész mentett elefántcsordát gondoz Észak-Thaiföldön. Saengduean Lek Chailert története nemcsak szívszorító, hanem inspiráló is – egy nő harca a méltóságért, a szeretetért és a természet iránti tiszteletért.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Egy sikoly, ami mindent megváltoztatott

Lek Chailert mindössze ötéves volt, amikor először látott elefántot – láncra verve, ahogy fát húzott az erdőből. Akkor még ő is úgy tekintett ezekre az óriási állatokra, mint sokan mások: eszközökre, akik az emberi munkát segítik. De egyetlen hang hatására minden megváltozott.

Tizenhat évesen a közeli erdőből egy kétségbeesett elefánt sikolya ütötte meg a fülét. Az állat épp egy árkot próbált átszelni, miközben egy farönköt vonszolt – sikertelenül. A munkások ütötték, szúrták, lőtték csúzlival, hogy engedelmességre bírják.

„Az elefánt rám nézett, és éreztem a félelmét és a dühét. Teljesen tehetetlennek és összezavarodottnak éreztem magam. Nagyon fájt a szívem.” – emlékezett vissza Chailert.

Mások ezeket olvassák

„Mindent megpróbáltam, hogy megszűnjön a sikoltozás, de csak zavartam őket a munkában, így el kellett mennem. Aznap este is, miközben vacsoráztunk, még mindig hallottam az elefánt hangját.” Ez az élmény örökre megváltoztatta az életét.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle
Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?

Melyik Disney-hercegnő lennél a csillagjegyed szerint?
Öregebbnek tűnsz, ha ilyen a szemöldököd

Öregebbnek tűnsz, ha ilyen a szemöldököd
A kisfiú, akinek makk volt az orrában. Igaz orvosi történetek

A kisfiú, akinek makk volt az orrában. Igaz orvosi történetek
Milliók előtt szavaló költő lett a beszédhibás kislányból – Amanda Gorman története

Milliók előtt szavaló költő lett a beszédhibás kislányból – Amanda Gorman története
Ezek a nyári körmök illenek hozzád zodiákusod szerint

Ezek a nyári körmök illenek hozzád zodiákusod szerint
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK