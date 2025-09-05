Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Mi motivál valakit arra, hogy mindent feladjon, csak hogy megmenthessen egy állatot? És mi történik, ha ez az „egy állat” kilenc, majd végül 120 lesz? A The Guardian nemrég felhívta a figyelmet arra a rendkívüli nőre, aki ma már egy egész mentett elefántcsordát gondoz Észak-Thaiföldön. Saengduean Lek Chailert története nemcsak szívszorító, hanem inspiráló is – egy nő harca a méltóságért, a szeretetért és a természet iránti tiszteletért.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy sikoly, ami mindent megváltoztatott

Lek Chailert mindössze ötéves volt, amikor először látott elefántot – láncra verve, ahogy fát húzott az erdőből. Akkor még ő is úgy tekintett ezekre az óriási állatokra, mint sokan mások: eszközökre, akik az emberi munkát segítik. De egyetlen hang hatására minden megváltozott.

Tizenhat évesen a közeli erdőből egy kétségbeesett elefánt sikolya ütötte meg a fülét. Az állat épp egy árkot próbált átszelni, miközben egy farönköt vonszolt – sikertelenül. A munkások ütötték, szúrták, lőtték csúzlival, hogy engedelmességre bírják.

„Mindent megpróbáltam, hogy megszűnjön a sikoltozás, de csak zavartam őket a munkában, így el kellett mennem. Aznap este is, miközben vacsoráztunk, még mindig hallottam az elefánt hangját.” Ez az élmény örökre megváltoztatta az életét.

A cikk folytatódik, lapozz!