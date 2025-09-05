Ez a rendkívüli nő 120 bántalmazott elefántot mentett meg – dokumentumfilm készült belőle

Egy sikoly, ami mindent megváltoztatott
Lek Chailert mindössze ötéves volt, amikor először látott elefántot – láncra verve, ahogy fát húzott az erdőből. Akkor még ő is úgy tekintett ezekre az óriási állatokra, mint sokan mások: eszközökre, akik az emberi munkát segítik. De egyetlen hang hatására minden megváltozott.
Tizenhat évesen a közeli erdőből egy kétségbeesett elefánt sikolya ütötte meg a fülét. Az állat épp egy árkot próbált átszelni, miközben egy farönköt vonszolt – sikertelenül. A munkások ütötték, szúrták, lőtték csúzlival, hogy engedelmességre bírják.
„Az elefánt rám nézett, és éreztem a félelmét és a dühét. Teljesen tehetetlennek és összezavarodottnak éreztem magam. Nagyon fájt a szívem.” – emlékezett vissza Chailert.
Mások ezeket olvassák
„Mindent megpróbáltam, hogy megszűnjön a sikoltozás, de csak zavartam őket a munkában, így el kellett mennem. Aznap este is, miközben vacsoráztunk, még mindig hallottam az elefánt hangját.” Ez az élmény örökre megváltoztatta az életét.