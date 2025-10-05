Ez a heti takarítási tervem, amivel egyedülálló anyaként is rendben tartom a lakást

Egyedülálló anyaként fontos, hogy a takarítás ne vegye el az értékes időt a gyerekkel. Fedezd fel a heti takarítási tervemet, ami segít fenntartani a rendet és a mentális egyensúlyt.

Nem gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a lakás csillogjon-villogjon, teljesen mindegy, hogy milyen családi állapotban is él valaki. Egyedülálló anyaként pedig pláne azt vallom, hogy ha választani kell a gyerekkel töltött minőségi idő és a mosogatás között, akkor számomra mindig egyértelmű, hogy a közös játék, beszélgetés vagy mesélés a fontosabb.

Ugyanígy, semmi rossz nincs abban sem, ha inkább alszunk húsz percet ahelyett, hogy felmosnánk – nem is értem, kinek hagytuk, hogy meggyőzzön minket, hogy a saját testi-lelki egészségünknél előbbre való, hogy tiszta-e a padló.

Mindezzel együtt azonban azt is megtapasztaltam, hogy egy rendezett otthon rengeteget számít a mentális egészség szempontjából. Amikor hazaérek egy tiszta, kényelmes térbe, sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, mintha minden széthajigálva fogadna. Ezért alakítottam ki egy heti takarítási tervet, ami segít megelőzni a káoszt, és fenntartható még úgy is, hogy egyedül nevelem a lányomat. Nem állítom, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, vagy hogy nálam van a Szent Grál, de lehet, hogy az én rutinom másnak is segít megtalálni azt, ami neki működhet.

Napi teendők

Vannak apró feladatok, amik nem igényelnek sok időt, de ha kimaradnak, pár nap alatt felhalmozódik a rumli. Éppen ezért van egy bejáratott rutinom, ami segít, hogy ura maradjak a helyzeteknek. Reggel például első dolgom, hogy felteszem a teavizet, és amíg felforr, gyorsan beágyazok, és kipakolom a mosogatógépet.

Reggeli után így már csak gyorsan be kell dobálni a tányérokat az üres gépbe, és letörölni a konyhapultot, mielőtt elindul a nap.

Este bepakolom a napközben felgyűlt mosatlant, áttörlöm az asztalt és a konyhapultot, és legalább a nappaliból elpakoljuk a játékokat. Mielőtt fürdeni megyünk, elindítom a mosogatógépet, így másnap reggel már megint csak a kipakolás lesz a dolgom.

