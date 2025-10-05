Ez a heti takarítási tervem, amivel egyedülálló anyaként is rendben tartom a lakást

Nem gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a lakás csillogjon-villogjon, teljesen mindegy, hogy milyen családi állapotban is él valaki. Egyedülálló anyaként pedig pláne azt vallom, hogy ha választani kell a gyerekkel töltött minőségi idő és a mosogatás között, akkor számomra mindig egyértelmű, hogy a közös játék, beszélgetés vagy mesélés a fontosabb.
Ugyanígy, semmi rossz nincs abban sem, ha inkább alszunk húsz percet ahelyett, hogy felmosnánk – nem is értem, kinek hagytuk, hogy meggyőzzön minket, hogy a saját testi-lelki egészségünknél előbbre való, hogy tiszta-e a padló.
Mindezzel együtt azonban azt is megtapasztaltam, hogy egy rendezett otthon rengeteget számít a mentális egészség szempontjából. Amikor hazaérek egy tiszta, kényelmes térbe, sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, mintha minden széthajigálva fogadna. Ezért alakítottam ki egy heti takarítási tervet, ami segít megelőzni a káoszt, és fenntartható még úgy is, hogy egyedül nevelem a lányomat. Nem állítom, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, vagy hogy nálam van a Szent Grál, de lehet, hogy az én rutinom másnak is segít megtalálni azt, ami neki működhet.
Olvass még a témában
Napi teendők
Vannak apró feladatok, amik nem igényelnek sok időt, de ha kimaradnak, pár nap alatt felhalmozódik a rumli. Éppen ezért van egy bejáratott rutinom, ami segít, hogy ura maradjak a helyzeteknek. Reggel például első dolgom, hogy felteszem a teavizet, és amíg felforr, gyorsan beágyazok, és kipakolom a mosogatógépet.
Reggeli után így már csak gyorsan be kell dobálni a tányérokat az üres gépbe, és letörölni a konyhapultot, mielőtt elindul a nap.
Este bepakolom a napközben felgyűlt mosatlant, áttörlöm az asztalt és a konyhapultot, és legalább a nappaliból elpakoljuk a játékokat. Mielőtt fürdeni megyünk, elindítom a mosogatógépet, így másnap reggel már megint csak a kipakolás lesz a dolgom.