Ezek a jelei, hogy érzelmileg éretlen partnered van

Nem veszi figyelembe, mit érzel
Az érzelmileg éretlen személyek sokszor képtelenek a másik perspektíváját megérteni, és nehezen érzékelik mások érzéseit. Ezt empátiahiányként ismerjük, ami gyakran vezethet félreértésekhez és elégedetlenséghez a párkapcsolatban.
Az empátia gyakorlása alapvetően fontos minden kapcsolat szempontjából, mivel lehetővé teszi, hogy a felek megértsék egymást, és jobban támogassák egymást érzelmileg. Egy érzelmileg érett partner képes megragadni a másik érzelmeit, és együtt dolgozni a konfliktusok megoldásán.
