Az Erő lapja: ezt üzeni augusztus Tarot kártyája

Ha hiszünk a tarot kártyák bölcsességében, akkor augusztusban nem a hangos, harsány erő hoz majd változásokat az életünkbe, hanem az, amit belülről építettünk fel magunkban.

Ez az a hónap, amikor egyszerre van jelen az életünkben a lazítás és a feszültség, hiszen érezzük, hogy a szabadságok árnyékában lassan, de biztosan valami új kezdete is közeleg. Az Erő lapja azonban nem a klasszikus, harsány erőről szól. Nem az izomból vagy hangerőből jövő dominanciáról, hanem a csendes, belső tartásról, az Oroszlán büszke, méltóságteljes, bölcs oldaláról. A kártyán látható nő finoman tartja egy oroszlán állkapcsát – nem harcból, nem küzdelemből, hanem belső nyugalomból.

Ez a jelenet most neked is szól: az igazi erő augusztusban abban rejlik, ha nem veszíted el az egyensúlyodat akkor sem, ha minden forr körülötted.

Tűz, szenvedély és belső egyensúly

Az augusztus érzelmileg az egyik legintenzívebb hónapunk. A nyári impulzusok, az együtt töltött családi napok, az utazások, a napsütés kísérte flörtök mind felkavarhatják az állóvizet – főleg, hogy tudjuk, már a szeptember árnyéka is ott lebeg a fejünk fölött.

Az Erő lapja arra biztat, hogy többet figyelj befelé és maradj higgadt akkor is, amikor mások kibillennek az egyensúlyukból! Most különösen fontos, hogy ne nyomd el, amit érzel, de ne is hagyd, hogy elragadjanak az indulataid, mert könnyen megbánhatod azt, ami kicsúszik a szádon. Inkább kérdezd meg magadtól: mi történne, ha nem reagálnék most azonnal?