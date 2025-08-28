Ennyiszer normális felkeresni a mosdót naponta az urológusok szerint
istockphoto.com

Ennyiszer normális felkeresni a mosdót naponta az urológusok szerint

Nyul Debóra
Írta 2025.08.28.

Naponta többször is látogatjuk a mosdót, gyakran anélkül, hogy különösebben foglalkoznánk vele. De mi van akkor, ha hirtelen gyakrabban – vagy éppen ritkábban – kell menned? Vagy ha a megszokotthoz képest másképp néz ki vagy szokatlan szagúvá válik a vizeleted? Lehet, hogy csak egy apró változás, de a tested valószínűleg jelezni próbál valamit. A Time szakértők segítségével utánajárt, mi számít normálisnak, és mikor érdemes orvoshoz fordulnunk.

Mi számít normálisnak, ha pisilésről van szó?

„Egy egészséges húgyhólyagnak legalább 300–400 milliliternyi folyadékot kell tudnia tárolni” – mondja Dr. Michael Zell, a Case Western Reserve University urológus docense. Ez körülbelül másfél bögre víznek felel meg. Ha elegendő folyadékot fogyasztasz, akkor a „napi három-négy óránként történő vizelés teljesen normális” – teszi hozzá.

Dr. Philippe Zimmern, a UT Southwestern Medical Center urológusa szerint az emberek többsége naponta 6–8 alkalommal ürít vizeletet, de ez nagyban függ attól, hogy mennyit iszol, milyen az időjárás, mennyit mozogsz, mennyire vagy stresszes, és persze az életkorodtól is.

Egy 2023-as tanulmányban 2500 egészséges nő vizelési szokásait vizsgálták. A kutatás szerint a nők naponta 2–10 alkalommal, éjszaka pedig 0–4 alkalommal is pisilhetnek – mindez még a normális tartományba esik. Az idősebb nők gyakrabban járnak éjjel mosdóba, míg a férfiak jellemzően ritkábban vizelnek.

