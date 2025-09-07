Ennyi éves korunkban szakadnak meg a barátságaink – lehet (vagy kell) tenni ellene?

Vagy, ha mégis találkoztatok, olyan érzésed volt, mintha semmi sem lenne már ugyanolyan köztetek… A legtöbbünknek ismerős ez az érzés. Nekem legalábbis többször meg kellett tapasztalnom: van, hogy a régi barátságok lassan, szinte észrevétlenül halványulnak el, máskor meg hirtelen szakadnak meg.
Aztán jött az anyaság és vele együtt az új kapcsolatok: a játszótéren és a gyerekek körül szerveződő közösségekben találtam olyan barátokat, akik hosszú éveken át fontosak voltak számomra. Most, hogy a lányom már kilencéves, a baráti köröm ismét alakul. Már nem a homokozó mellett ismerkedem, hanem inkább közös hobbik, hasonló érdeklődési körök hoznak össze új emberekkel. Ez a folyamatos változás egyszerre nehéz és felszabadító – de leginkább teljesen természetes.
A 25 éves fordulópont
A pszichológusok szerint nem véletlen, hogy sokan éppen a huszonötödik életévük környékén érzik meg először, hogy a barátságaik nem tartanak örökké. Eddig a pontig a barátok az életünk középpontjában állnak: együtt fedezzük fel a világot, bulizunk, álmodozunk, örülünk és sírunk. A nap nagy részét velük töltjük, és sokszor el sem tudjuk képzelni, hogy bármi elválaszthat minket.
Aztán, ahogy közeledik a „felnőtté válás” időszaka, beköszönt a munka világa, komolyabbá válik a párkapcsolat, sokan családalapításra készülnek – és hirtelen másra kell az energia. A kutatások szerint a 25. életév után a legtöbb embernél drasztikusan csökken a barátok száma, de ez nem feltétlenül baj: a mennyiség helyett egyre inkább a minőség számít.
Sokan ezt a változást veszteségként élik meg. Nekik hiányzik a „régi élet”, amikor még minden hétvégén összejártunk, szórakoztunk és reggelig eszünkbe se jutott hazamenni. Másokat viszont felszabadít, hogy végre nem kell – már csak a látszat miatt sem – minden energiát a társasági életbe önteni.