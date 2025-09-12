Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek

Manapság egyre több gyermek jut okostelefonhoz, egyre fiatalabb korukban. De vajon tényleg szükséges, hogy már általános iskolás korban magával hordja a net-világot? A kutatók és szakértők egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy a túl korai hozzáférés komoly veszélyeket rejt mind a mentális, mind a kognitív fejlődés szempontjából.

Korai hozzáférés = rosszabb mentális egészség

A Sapien Labs átfogó kutatása több mint 100 000, 18–24 éves fiatal adatait elemezte, és megállapította: minél korábban kap valaki okostelefont – különösen 13 éves kor előtt –, annál rosszabb mentális egészségi eredményeket mutat felnőttként.

Az ilyen fiatal felnőttek között gyakoriak voltak az agresszió, az érzelmi kiszakadás, hallucinációk és öngyilkossági gondolatok. A túl korán kézbe kapott saját okostelefon káros hatásai a lányok körében fokozottan mérhetően voltak.

