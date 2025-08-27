Ennek a 4 csillagjegynek szüksége van egy év közbeni újraindításra
istockphoto.com

Ennek a 4 csillagjegynek szüksége van egy év közbeni újraindításra

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.27.

Bármennyire hihetetlen, már javában mögöttünk hagytuk 2025 kétharmadát és ez az időszak néhány jegynek igazi piros lámpát villogtat: „állj meg egy pillanatra és végre rendezd át, ami nem várhat tovább!” Vajon te is közéjük tartozol?

Bak

A Bak sokszor észrevétlenül is túlhajtja magát – főleg, ha valami fontos célt tűzött ki. Az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztál és lehet, hogy észre sem vetted, mennyire kimerített ez a tempó. Most itt a tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit újra felvedd a kapcsolatot az élet könnyedebb, játékosabb oldalával!

Próbálj beiktatni olyan tevékenységeket, amik nem a hasznosságról vagy a teljesítményről szólnak! Ilyen lehet a kirándulás egy új helyre, tánc a nappaliban, vagy egy spontán hétvégi kiruccanás… Úgyis itt az utószezon, amikor végre nem kell azzal a tömegnyomorral számolnod, amit egyébként is a hátad közepére kívánsz.

Az évközi újraindítás nálad azt jelenti, hogy megtanulsz nemcsak céltudatosan, hanem örömből is élni – és ez az a friss energia, ami visszahozhatja a motivációdat.

