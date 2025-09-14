Az energiavámpírok ellen csakis így tudsz védekezni!

Érezted már úgy, hogy bizonyos emberekkel kész kínszenvedés egy beszélgetés? Nem is a témája miatt, sokkal inkább a személy tehet róla. Egy öt perces beszélgetés után úgy érezheted, mintha tíz évet öregedtél volna és akár egy dementor a Harry Potter-ből, teljesen leszívott. Itt a gyógyír ezekre a helyzetekre!

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kik azok az energiavámpírok?

Röviden úgy lehetne behatárolni őket, hogy azok az emberek, akik leszívnak, nem töltenek vissza és csakis saját magukkal vannak elfoglalva. Egy beszélgetés attól lesz igazán jó, melyet mindkét fél élvezhet, ha kölcsönösségen alapszik. Mesél valamit az egyik, mire reagál a másik, majd fordítva.

Kivételt képeznek persze azok az SOS esetek, amikor a legjobb barátunk hisztérikus rohamot kapva próbálja elmesélni, hogy mivel borította ki az éppen aktuális pasija. Ekkor hagyhatjuk hosszasan beszélni, mert ilyen esetekben legtöbbször csak arra van szükségünk, hogy valakinek kiönthessük a szívünket.

Sokszor még a válasszal sem foglalkoznak, csakis önálló monológjukkal. Még csak fel sem tűnik számukra, ha túl sokat beszélnek, ez a lényük része. Mindeközben te úgy érezheted, hogy a téged körülvevő fény elhalványul, beszürkülsz és csak a menekülési útvonalra tudsz koncentrálni.

A cikk folytatódik, lapozz!