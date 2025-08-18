Elő a naptárral: íme a 2025/2026-os tanév rendje és munkaszüneti napjai

Szereted megtervezni a mindennapjaidat vagy inkább hagyod, hogy a pillanat magától megtaláljon? Bármelyiket is részesítsd előnyben, az biztos, hogy a 2025/2026-os tanév különleges lehetőségeket rejt arra, hogy kihozd belőle a legtöbbet.

Tudtad, hogy a következő tanév szeptember 1-jén indul és június 19-én ér véget? Így összesen 181 tanítási napot tartogat gyermekeink számára. Ez egyszerre hosszú, mégis nagyon rövid: utólag visszatekintve mindig pillanatok alatt elrepül.

Így hat a mindennapjaitokra, ha előre tervezel a szünetekkel

A családi naptár „kitöltése” olyan, mintha egy térképet rajzolnál az évetek meséjéhez. A fontos dátumok bejelölése nemcsak átláthatóbbá teszi az éveteket, hanem segít abban is, hogy mindannyian nyugodtabbak legyetek – hiszen tudjátok, mikor számíthattok közös programokra vagy épp egy kis „én-időre”.

Ha előre tisztában vagy a hosszú hétvégékkel és szünetekkel, a reggelek kevésbé lesznek kapkodósak, mert nem ér váratlanul egy-egy rövid hét. Néhány plusz szabadnap ügyes beiktatásával pedig akár egy teljes hetet is „összerakhatsz” az őszi vagy tavaszi szünet köré. A gyerekek is hálásak lesznek a tervezésért, hiszen ha tudják, mikor jön a következő pihenő, könnyebben veszik az iskolai hétköznapokat.