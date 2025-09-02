Ha ezt a sportot űzöd 1:60-hoz, hogy meghalsz. A világ legveszélyesebb sportjai
Ha ezt a sportot űzöd 1:60-hoz, hogy meghalsz. A világ legveszélyesebb sportjai

Farkas Izabella
Írta 2025.09.02.

A bázisugrás, amely a 'Building, Antenna, Span, Earth' szavak rövidítéséből származik, a világ egyik legextrémebb szabadtéri sportja, amellyel csak a legbátrabbak mérkőznek meg. A gravitációval való kacérkodás, amely a sebességvihart és adrenalint hoz magával, akár végzetes is lehet. Az ugróknak csupán néhány másodpercük van, hogy kinyissák ejtőernyőjüket. Világszerte több mint 300 halálos áldozatot regisztráltak az elmúlt évtizedekben, ami mutatja, mennyire rizikós ez a sport.

Bázisugrás

A bázisugrás, amely a Building, Antenna, Span, Earth szavak rövidítéséből származik, a világ egyik legextrémebb szabadtéri sportja, amelyet csak a legvakmerőbbek mernek kipróbálni. A gravitációval való játék itt életveszélyes méreteket ölt: az ugróknak csupán 5–10 másodpercük van kinyitni az ejtőernyőt.

A statisztikák szerint a bázisugrás halálozási aránya körülbelül 1 a 60 ugrásból – ami nagyságrendekkel veszélyesebbé teszi, mint a hagyományos ejtőernyőzés. Az elmúlt évtizedekben több mint 300 halálesetet regisztráltak világszerte. Az ugrók mégis újra és újra visszatérnek, mert azt mondják, hogy azok a másodpercek a szabadesésben valóban az „élet legintenzívebb pillanatai”.

