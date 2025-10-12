Emlékszel a Kapucíner csokira? 10 elfeledett édesség a gyerekkorunkból

Emlékszel még a kedvenc édességedre a gyerekkorodból? Azokra az időkre, amikor egy kis zsebpénzzel a kezedben rohantál a sarki boltba, hogy megvedd azt a finomságot, amitől az egész napod szebbé vált? Vajon lehet még kapni ezeket az édességeket, vagy már csak az emlékeidben élnek? Az idő múlásával sok ikonikus édesség sajnos eltűnt a polcokról, de az ízük és a hozzájuk kapcsolódó emlékek örökre velünk maradnak. Következzen hát 10 édesség, amit bárcsak a mai gyerekek is olyan jól ismernének, mint mi annak idején.