Emlékszel a Kapucíner csokira? 10 elfeledett édesség a gyerekkorunkból

Emlékszel a Kapucíner csokira? 10 elfeledett édesség a gyerekkorunkból

Farkas Margaréta
Írta 2025.10.12.

Emlékszel még a kedvenc édességedre a gyerekkorodból? Azokra az időkre, amikor egy kis zsebpénzzel a kezedben rohantál a sarki boltba, hogy megvedd azt a finomságot, amitől az egész napod szebbé vált? Vajon lehet még kapni ezeket az édességeket, vagy már csak az emlékeidben élnek? Az idő múlásával sok ikonikus édesség sajnos eltűnt a polcokról, de az ízük és a hozzájuk kapcsolódó emlékek örökre velünk maradnak. Következzen hát 10 édesség, amit bárcsak a mai gyerekek is olyan jól ismernének, mint mi annak idején.

1/11 Eperjó

Eperjó
Az Eperjó egy ikonikus, eper ízű csokoládészelet volt, amely a 90-es évek gyermekeinek egyik nagy kedvence. A kívülről egyszerű tejcsokoládé alatt egy krémes, intenzív eper ízű töltelék rejtőzött, ami minden harapásnál felidézte a gyümölcsös édességek világát. Ez a csoki volt az egyik legkedveltebb a gyerekek körében, hiszen egyszerre volt krémes és frissítően édes. Bár az Eperjó népszerűsége ma már elhalványult, azok, akik kóstolták, soha nem felejtik el az élményt, amit ez a finomság nyújtott.

2/11 Kapucíner

Kapucíner
A Kapucíner csokoládészelet valószínűleg sokunk számára az első találkozást jelentette a kávé ízével. Ez a finom, ropogós csoki kávés krémmel töltve igazi különlegesség volt. Gyerekként talán még nem értettük, miért olyan vonzó a kávé íze, de a Kapucíner ezt az élményt lágyan, finoman hozta el nekünk. Sok felnőtt ma is nosztalgiával gondol vissza erre a csokira, amely egyfajta "kapu" volt a felnőttesebb ízek világába.

Olvass még a témában

3/11 Kojak nyalóka

Kojak nyalóka
A Kojak nyalóka igazi retro kedvenc volt, amelyet minden gyerek szívesen nyalogatott a kisboltok előtt. A belsejében egy szívós, kemény cukorka lapult, amit rendesen meg kellett dolgozni, hogy végül elrágjuk. Bár az íze megosztotta a gyerekeket, egy biztos: mindenkinek van egy emléke arról, hogy hogyan küzdött meg ezzel a különleges édességgel. Ma már ritkábban találkozhatunk vele, de a Kojak nyalóka nosztalgiája örökké él!

