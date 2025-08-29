Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is

Ismerős az a helyzet, amikor egy tízperces e-mail megírása órákba telik és a „ma végre rendbe teszem a szekrényt” projektből kéthetes logisztikai rémálom lesz? Ha igen, akkor üdv a klubban – én is hosszú évekig túlgondoltam mindent.

De miért döntünk a legegyszerűbb dolgokban is ilyen nehezen? Az én tapasztalatom az, hogy sokszor azért ülünk egy feladaton sokkal tovább, mint kellene, mert már az első próbálkozásnál tökéletességet várunk el magunktól. Egyből a legjobbak akarunk lenni mindenben – mintha az első sütésünknél rögtön cukrászversenyt kellene nyerni vagy mintha az első jógaórán kötelező lenne spárgába ereszkedni.

Pedig olyan egyszerű és kézenfekvő lenne, ha minden próbálkozásunkra ideiglenes megoldásként tekintenénk! Ha átmenetileg beérnénk a kevésbé tökéletessel, az máris egy lépés lenne előre. Közben bármikor finomíthatnánk, de legalább haladnánk…

Engedd el a bonyolító tényező(ke)t!

Gyakran azért nem jutunk egyről a kettőre, mert ragaszkodunk egy olyan apró részlethez, ami valójában nem is annyira fontos. Képzeld el, hogy utazást szervezel és órákig keresed azt a szállodát, ami megfelel minden kívánalmadnak: egyszerre legyen tengerparti, legyen benne panorámás jakuzzi, és az étterem kínáljon gluténmentes fogásokat minden étkezésre. Talán megtalálod a tökéletest, de előfordulhat, hogy nem fog tetszeni az ára és végül úgy döntesz, hogy inkább el sem mész nyaralni…

Lehet, hogy a tökéletes kombináció nem létezik? Viszont ha elengeded a jakuzzit vagy beéred egy utcával beljebbi szállással is, akkor pillanatok alatt találsz egy szuper helyet. Ez a gondolkodásmenet nemcsak a nagyobb döntésekben, hanem az egészen kicsikben is működik!

