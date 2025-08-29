Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / Életmentő praktikák, ha órákig...

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is

Szabó Erzsébet
Írta 2025.08.29.

Ismerős az a helyzet, amikor egy tízperces e-mail megírása órákba telik és a „ma végre rendbe teszem a szekrényt” projektből kéthetes logisztikai rémálom lesz? Ha igen, akkor üdv a klubban – én is hosszú évekig túlgondoltam mindent.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Ismerős az a helyzet, amikor egy tízperces e-mail megírása órákba telik és a „ma végre rendbe teszem a szekrényt” projektből kéthetes logisztikai rémálom lesz? Ha igen, akkor üdv a klubban – én is hosszú évekig túlgondoltam mindent. Nemcsak a feladataimat, hanem mások „valószínűsíthető” érzelmeit, a saját szavaim következményeit is. Aztán rengeteg önmunka után sikerült minimalizálnom ezt a hajlamot… talán kicsit túlságosan is, mert most már inkább az arany középutat keresem.

De miért döntünk a legegyszerűbb dolgokban is ilyen nehezen? Az én tapasztalatom az, hogy sokszor azért ülünk egy feladaton sokkal tovább, mint kellene, mert már az első próbálkozásnál tökéletességet várunk el magunktól. Egyből a legjobbak akarunk lenni mindenben – mintha az első sütésünknél rögtön cukrászversenyt kellene nyerni vagy mintha az első jógaórán kötelező lenne spárgába ereszkedni.

A „majd ha tökéletes lesz” hozzáállás viszont megbénít és ahelyett, hogy előre lépnél, a startvonalon toporogsz.

Mások ezeket olvassák

Pedig olyan egyszerű és kézenfekvő lenne, ha minden próbálkozásunkra ideiglenes megoldásként tekintenénk! Ha átmenetileg beérnénk a kevésbé tökéletessel, az máris egy lépés lenne előre. Közben bármikor finomíthatnánk, de legalább haladnánk…

Engedd el a bonyolító tényező(ke)t!

Gyakran azért nem jutunk egyről a kettőre, mert ragaszkodunk egy olyan apró részlethez, ami valójában nem is annyira fontos. Képzeld el, hogy utazást szervezel és órákig keresed azt a szállodát, ami megfelel minden kívánalmadnak: egyszerre legyen tengerparti, legyen benne panorámás jakuzzi, és az étterem kínáljon gluténmentes fogásokat minden étkezésre. Talán megtalálod a tökéletest, de előfordulhat, hogy nem fog tetszeni az ára és végül úgy döntesz, hogy inkább el sem mész nyaralni…

Lehet, hogy a tökéletes kombináció nem létezik? Viszont ha elengeded a jakuzzit vagy beéred egy utcával beljebbi szállással is, akkor pillanatok alatt találsz egy szuper helyet. Ez a gondolkodásmenet nemcsak a nagyobb döntésekben, hanem az egészen kicsikben is működik!

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is
Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében

Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében
Az elhízás motorja: ezért van, hogy akkor is beléd fér a desszert, ha dugig tömted magadat

Az elhízás motorja: ezért van, hogy akkor is beléd fér a desszert, ha dugig tömted magadat
Ezek 2025 legboldogabb országai a világon

Ezek 2025 legboldogabb országai a világon
Döbbenetes dolog történik a szervezeteddel, ha edzés után alkoholt iszol

Döbbenetes dolog történik a szervezeteddel, ha edzés után alkoholt iszol
Sosem gondoltad volna: ettől is függ, hogy lesz-e gyermeked 

Sosem gondoltad volna: ettől is függ, hogy lesz-e gyermeked 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK