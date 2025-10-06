Ezek a biztos jelei, hogy életközepi válságban vagy

Állandó elégedetlenség érzése
Az életközepi válság egyik leggyakoribb jele az állandó elégedetlenség érzése. Mindegy, hogy a munkádban, a családi életedben vagy a személyes céljaidban értél el sikereket, mégis úgy érzed, hogy valami hiányzik. Ez az érzés gyakran abból fakad, hogy az emberek ilyenkor kezdenek el mélyebben elgondolkodni azon, hogy valóban azt az életet élik-e, amit szeretnének. Felmerül a kérdés: „Ez lenne minden, amit az élet nyújthat nekem?”
Az elégedetlenséget tovább fokozhatja, hogy az emberek látják, hogy az idő halad, és az eddig elért eredményeik nem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy életük végéig elégedettnek érezzék magukat. Ez a fajta önértékelési válság gyakran vezethet depresszióhoz, szorongáshoz vagy akár a kapcsolatok megromlásához is.