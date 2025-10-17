Egyre több barátom él nyitott kapcsolatban: valódi megoldás vagy menekülés?

Egyre több barátom dönt úgy, hogy nyitott kapcsolatban él, de vajon ez a szerelem jövője? A cikkben megvizsgálom a nyitott kapcsolatok mögötti motivációkat és személyes véleményemet osztom meg.

Az utóbbi években feltűnt, hogy egyre több barátom dönt úgy, hogy nyitott kapcsolatban él. Olyan emberek, akik évek, sőt, évtizedek óta együtt vannak, közös életet, jövőt terveznek, és tényleg szeretik egymást. Mégis eljutottak oda, hogy kimondják: a szex már nem olyan, mint régen. Nem akarják felrúgni a kapcsolatukat, de lemondani sem akarnak a szenvedélyről, az újdonság izgalmáról. Azt mondják, a nyitott kapcsolat lehet a megoldás. Hogy a szeretet és a vágy két külön dolog, és a kettő megfér egymás mellett.

Sokszor ülök ezekben a beszélgetésekben csendben. Figyelem őket, és közben próbálom megérteni, mi mozgatja ezt a hullámot. Egyik barátnőm például azt mondta: a monogámia csak társadalmi konstrukció, valójában semmi természetes nincs abban, hogy egy emberhez kötjük a vágyainkat egy egész életre. Egy másik szerint a nyitott kapcsolat éppen hogy őszintébb – hiszen nem hazudnak egymásnak, nem titkolóznak, hanem kimondják, hogy a vágy másfelé is elindulhat.

És bár értem, amit mondanak, nem tudok velük egyetérteni. Nem ítélem el őket, és nem is gondolom, hogy a poligámia automatikusan minősítene egy kapcsolatot. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy van, akinek ez tényleg működik. Aki elég stabil, érett, és elég biztos önmagában ahhoz, hogy el tudja választani a testiséget az érzelmektől. De őszintén: az én környezetemben eddig még nem láttam olyan nyitott kapcsolatot, ami hosszú távon bevált volna.

Mindig történt valami. Valaki megsérült. Valaki túlságosan szerelmes lett egy harmadikba. Valaki rájött, hogy a „szabadság” valójában menekülés volt: egy próbálkozás arra, hogy elkerüljék a valódi problémákat, amik már ott voltak a kapcsolatban. Hogy a „nyitottság” csak elfedte azt, amit kimondani nehéz volt – hogy a kapcsolat egyszerűen megváltozott, és nem merték elengedni.

