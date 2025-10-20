Egyensúlykeresés és újratervezés: így hat rád csillagjegyed szerint a Skorpió szezon

A Skorpió szezon nem arról szól, hogy erőből vágjunk bele mindenbe, hanem sokkal inkább arról, hogy belső önhittségből cselekedjünk: újratervezzünk, miközben hallgatunk a megérzéseinkre.
Kos
A Skorpió energiája segít ráérezni arra, hol feszül benned valami, hol nem tartod tiszteletben a határaidat. Az előttünk álló hónapban újratervezhetsz: nem feltétlenül kell nagy dolgokon változtatnod, hanem inkább finom lépéseket kell megtenned a céljaid érdekében. A szenvedélyed most is ott van, de ezúttal kiemelten fontos, hogy ne csak kívül keresd a tüzet, hanem belül is feléleszd a lángot.
