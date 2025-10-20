Egyensúlykeresés és újratervezés: így hat rád csillagjegyed szerint a Skorpió szezon
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Egyensúlykeresés és újratervezés: így...

Egyensúlykeresés és újratervezés: így hat rád csillagjegyed szerint a Skorpió szezon

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.20.

A Skorpió szezon nem arról szól, hogy erőből vágjunk bele mindenbe, hanem sokkal inkább arról, hogy belső önhittségből cselekedjünk: újratervezzünk, miközben hallgatunk a megérzéseinkre. Fedezd fel, hogyan hat rád ez az időszak a csillagjegyed alapján.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A Skorpió szezon nem arról szól, hogy erőből vágjunk bele mindenbe, hanem sokkal inkább arról, hogy belső önhittségből cselekedjünk: újratervezzünk, miközben hallgatunk a megérzéseinkre.

Kos

A Skorpió energiája segít ráérezni arra, hol feszül benned valami, hol nem tartod tiszteletben a határaidat. Az előttünk álló hónapban újratervezhetsz: nem feltétlenül kell nagy dolgokon változtatnod, hanem inkább finom lépéseket kell megtenned a céljaid érdekében. A szenvedélyed most is ott van, de ezúttal kiemelten fontos, hogy ne csak kívül keresd a tüzet, hanem belül is feléleszd a lángot.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Egyensúlykeresés és újratervezés: így hat rád csillagjegyed szerint a Skorpió szezon

Egyensúlykeresés és újratervezés: így hat rád csillagjegyed szerint a Skorpió szezon
Ezt hozza 2025. október 20. a numerológia szerint – kreatív önkifejezés és érdekes találkozások

Ezt hozza 2025. október 20. a numerológia szerint – kreatív önkifejezés és érdekes találkozások
Így csökkentsd egyszerűen a fűtésszámládat

Így csökkentsd egyszerűen a fűtésszámládat
Ezek a házi megoldások csökkentik a menstruációs fájdalmakat

Ezek a házi megoldások csökkentik a menstruációs fájdalmakat
Trypophobia: egy betegség, ami az Interneten keresztül terjed

Trypophobia: egy betegség, ami az Interneten keresztül terjed
Nők vallanak: ezért utálták meg a (volt) férjüket 

Nők vallanak: ezért utálták meg a (volt) férjüket 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK